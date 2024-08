Eial Moldavsky lo apuró y Ángel de Brito lo chicaneó en vivo: "¿Vos sos Tronco o Pepe?"

En medio de su incursión al mundo del streaming, Ángel de Brito visitó Sería increíble, ciclo de OLGA, y protagonizó un cruce con Eial Moldavsky. ¿La razón? Sin pelos en la lengua, el hijo de Roberto Moldavsky cuestionó como ciclos como LAM (el programa que el periodista conduce por América TV) generan el tantas veces mencionado hate (la etiqueta utilizada para referirse a las personas que usan comentarios y comportamientos negativos y críticos) en las redes sociales.

Todo comenzó cuando De Brito se animó a responder la ola de preguntas que Nati Jota, Homero Pettinato y el propio Eial le lanzaban de manera discriminada debido al amplio conocimiento del mundo del espectáculo que el conductor y ex jurado del Bailando por un sueño. En un momento dado, la conversación giró en torno a la dinámica de LAM, la relevancia de las primicias y Ángel respondió si protegen a ciertas personalidades, como las hijas de sus "angelitas", al tratar las noticias al aire.

Fue en ese contexto que Nati le preguntó al periodista si comprendía, y hasta entendía, cuando un famoso es abordado en la calle por un móvil y evita por todos los medios posibles hablar de su vida privada. Haciéndose el confundido, el conductor respondió: "¿Qué no quiere hablar de qué?". Fue ahí cuando Eial rápidamente salió a socorrer a su compañera y le pidió a Ángel que no complicase la pregunta. "No, no.... No le des vuelta tanta vuelta, se entiende la pregunta", le dijo.

Frente a esto, el periodista le respondió que los mismos protagonistas son los se preocupaban demasiado por lo que otros pudieran opinar de ellos. "No, no se entiende. Yo creo que están muy preocupado por lo que dicen ustedes mismos y se enroscan con lo que otros puedan opinar", disparó De Brito y aclaró: "A veces si no hablas, estiras más porque empiezan las especulaciones". Sin embargo, esta respuesta no fue del agrado de Moldavsky junior, que decidió redoblar la apuesta.

Ángel de Brito tiene Bondi, su propio canal de streaming.

De hecho, inconforme, le recordó a De Brito que su hermana, Galia Moldavsky, llegó a recibir hasta amenazas por teléfono, sugiriendo que ciertas exposiciones no eran buenas para algunos artistas dentro del mundo de la farándula. "Eh, a mi hermana la empezaron a mandar amenazas por el teléfono. Hay algunas cosas que no están buenas vivir", disparó Eial y sumó: "Yo creo que toda figura pública es odiada.. ¿No te sentís responsable de hacer que alguien se retraiga?".

De acuerdo con el hijo de Moldavsky, el rubro del es que parte De Brito genera esta clase de "odio" hacia las figuras del espectáculo. Sobre este punto, Ángel le negó sentirse responsable por las reacciones negativas que pudieran surgir de la exposición mediática y chicaneó al streamer preguntando si él representaba todo el streaming, mencionando a figuras como Sergio "Tronco" Figliuolo y Tomás "Toto" Kirzner. "¡Pero yo no soy el rubro! ¿Vos sos el streaming?", le retrucó.

Eial Moldavsky

Y siguió: "¿Vos sos Tronco? ¿Vos sos calle o Pepe?". Eial le argumentó que el streaming se "reproducía" en las personas que lo hacían y que él también formaba parte de ese medio. Bueno, el streaming se reproduce en las personas que lo hacen y yo soy parte de eso, hay una parte que me toca también", le respondió. Pero el periodista de espectáculos insistió en que él no se consideraba representante de todo el rubro, y que solo hacía su trabajo sin sentirse responsable por lo que otros pudieran decir o hacer. "Vos sos vos, y con el micrófono haces lo que querés", le dijo el conductor de LAM.

La discusión continuó con ambos intercambiando comentarios sobre la responsabilidad de los medios y las personas involucradas en ellos. Finalmente, Ángel concluyó que hacía su trabajo sin tener relación con personas que prefería no mencionar. "Bueno, pero vienen tu programa y me pregunta por Tronco", le manifestó el streamer. "Bueno. Si yo tengo un cronista bolud...¿Qué culpa tengo?", le contestó De Brito. "Porque lo único que existe son las personas que lo hacen y vos sos parte de un rubro que se reproduce en vos", insistió Moldavsky. "Yo hago mi trabajo y punto. No tengo nada que ver con gente que no quiero nombrar", concluyó Ángel.