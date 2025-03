El abogado de Wanda Nara habló y no se salvó ni Icardi ni la China: "Esta situación es muy traumática"

Desde el fin de semana, los nombres de Mauro Icardi y Wanda Nara son los protagonistas tanto en medios de comunicación como en redes sociales, esto no sólo se debe a los detalles que marcan la separación de ambos y sus nuevas parejas, sino que se dio a partir de un violento episodio que tuvo lugar en el Chateau Libertador, donde vive la mediática. Luego de que salieran a la luz imágenes y audios del momento, Nicolás Payarola (el abogado de la empresaria) rompió el silencio en varios programas.

Con ciertas restricciones, la Justicia le permitió al futbolista re-vincularse con sus hijas luego de dos meses sin verse; es así que buscó a las menores por el colegio y se encontró con que ellas querían ir a su casa con los perros. Al negarse, las llevó a la vivienda de su madre a dejar las mascotas, pero nunca volvieron a bajar. Fuera de sí, el deportista subió y el escándalo escaló a un nivel que lo llevó a huir.

Nicolás Payarola explicó lo que desató la furia de Icardi el día viernes

Encerrada en el ascensor con su padre que le impedía salir, una de las menores dejó en claro que no se quería vincular con la actual pareja de su padre. Sobre esto, el abogado de Wanda explicó: "Que es entender que era necesario que no exista una presencia de quienes las menores señalan como la persona que hubiera funcionado como parte en la ruptura familiar como parte fundamental", agregó, en referencia a lo que dictaminó la justicia que impide a la China Suárez estar presente cuando Icardi esté con sus hijas.

Según Payarola, el episodio en el Chateau Libertador generó un problema en la pareja que recientemente volvió de Milán: "Creo que eso no debe haber generado una sensación de tranquilidad para Mauro. Probablemente, yo no sea la persona correcta para decir esto, pero nosotros sistemáticamente hace cuatro meses venimos afirmando que es una persona de la que se esperan estas conductas que el viernes se dieron ", explicó el letrado que el delantero se enfureció al conocer la resolución de que sus hijas no puedan tener contacto con su novia.

En primera instancia, Icardi fue imputado por hostigamiento agravado y la fiscalía solicitará una prohibición de contacto con sus hijas. Así, el panorama se complica aún más debido a que el jugador no consigue abogados para su representación, luego de que sus tres abogadas presentaran la renuncia. Luego, durante la semana, Wanda declarará: "El fiscal de la causa entendió que corresponde que esto sea lo antes posible y no tener que forzar, en el marco de esta situación que de por sí ya es muy traumática , un traslado a la fiscalía", sentenció el motivo por el cual la conductora presentará su declaración por escrito.

Además del incumplimiento a las restricciones y el hostigamiento, Icardi será denunciado por violentar psicológicamente a una de sus hijas, así como negarse a bajar de los brazos a la nena que pedía "auxilio" a los policías allí presentes. Por el momento, el implicado no habló y permanece inactivo, desde el viernes, en redes sociales. Cabe recordar que todos los días, compartía diferentes imágenes presumiendo su relación con la ex Casi Ángeles.

La Policía de la Ciudad llegó a Chateau Libertador para mediar entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Por otro lado, pero en el marco del Wanda Gate, Payarola se pronunció acerca de la reciente polémica con la ex abogada del futbolista, Lara Piro. Todo se remonta al audio de la letrada refiriéndose a la China Suárez como "put... y tóxica", palabras de las que se hizo cargo, pero por lo cual denunció que había sido el abogado de la empresaria quien había filtrado la conversación que se dio en ámbito privado. "Estamos hablando en el marco de la violencia de dos menores yo no voy a quitar el foco de donde tiene que estar y no voy hablar de una colega", fue la defensa del entrevistado.