El escándalo sacude a Jesica Cirio: "Es muy fuerte lo que está viviendo, ella está conmovida y conmocionada"

La tranquila vida de Jesica Cirio se vio sacudida por un escándalo judicial que la rodea cada vez más de incertidumbre. Su ex marido, Elías Piccirillo, fue detenido en el marco de una investigación por presuntas estafas y robo, y, aunque su abogado asegura que ella no está involucrada, la Justicia acaba de comenzar una investigación formal en su contra. Francisco Hauque, el denunciante del caso, aseguró en entrevistas televisivas que Piccirillo lo citó junto a su esposa a una cena en el exclusivo Palacio Duhau, pero que lo que sucedió después se transformó en una pesadilla.

Según Hauque, el ex marido de Cirio habría implantado droga y un arma en un vehículo con la intención de perjudicarlo. "Nos íbamos a juntar para negociar, pero fue una trampa", declaró. Su esposa agregó que "no le paraba de sacar conversación para que no se diera cuenta de la droga". Pero lo más explosivo llegó después: "Para nosotros, Cirio lo sabía", aseguraron ambos, sugiriendo que la modelo y conductora estaba al tanto de las presuntas maniobras delictivas de su ex marido.

Mientras el escándalo crece, Jesica Cirio se mantiene en silencio y refugiada con su familia. Su abogado, Claudio Caffarello, salió a responder en los medios y negó cualquier vínculo de su clienta con la causa: "No hay ningún tipo de prueba ni de evidencia que direccione la investigación hacia Jesica Cirio. Ni por parte del Ministerio Público Fiscal ni del juzgado". También confirmó que la modelo inició los trámites de divorcio con Piccirillo y que se encuentra "conmovida" por la situación.

Por otro lado, desmintió los rumores sobre un supuesto patrimonio millonario de Cirio, desechando la versión de que sea dueña de 42 departamentos: "Las declaraciones juradas de la señora Cirio están agregadas en la otra causa y no reflejan esa información. Ella está conmovida, no es una situación fácil. Pero, bueno, ya está, es lo que vive y está afrontándola. Está conmocionada. Es muy fuerte lo que está viviendo, es una situación muy fuerte, en la que ella es absolutamente ajena, la salpica desde lo mediático".

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

A pesar de las negaciones de su abogado, la Justicia comenzó una investigación formal sobre Cirio. El fiscal Franco Picardi aceptó el pedido de la defensa de Hauque y ordenó una serie de medidas para determinar si la modelo tuvo algún grado de participación o conocimiento sobre los hechos que se le imputan a Piccirillo.

Entre las diligencias judiciales, se le solicitó a ENACOM el acceso a los registros telefónicos de Cirio para analizar sus llamadas y mensajes entre las 20:30 del 17 de enero y las 2 de la mañana del día siguiente. Además, se pidieron registros de ingresos y egresos en el country donde vive y la revisión de cámaras de seguridad de la avenida Libertador al 550, donde Piccirillo habría sido recogido por un vehículo tras un sospechoso cambio de taxi.

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

Por el momento, la Justicia no tiene pruebas concluyentes que vinculen a Cirio con la causa, pero el avance de la investigación mantiene el foco sobre su figura. Lo que en algún momento pareció una historia de amor entre Cirio y Piccirillo, hoy se derrumba en medio de acusaciones y una investigación judicial que amenaza con salpicar a la modelo. La conductora enfrenta la difícil situación de desligarse de su ex marido y demostrar su inocencia, mientras el escándalo crece y los medios no dejan de especular sobre su posible grado de conocimiento o participación en los hechos.