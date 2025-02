El manejo de Caputo, el "vuelto" de Clarín y la desolación de Jony Viale: la verdad del escándalo que embarró a todos

La entrevista que el presidente Javier Milei concedió a Jonatan Viale el lunes, con el objetivo de despejar dudas sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, terminó convirtiéndose en una nueva crisis para su gobierno. Horas después de su emisión, la publicación de un video sin editar reveló que la conversación fue interrumpida abruptamente por el asesor presidencial Santiago Caputo, lo que desató una ola de cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión y el manejo de la comunicación oficial.

El fragmento censurado de la entrevista, difundido por el periodista Ari Lijalad a través de su cuenta en "X", muestra a Viale realizando su última pregunta sobre el caso $LIBRA. En un intento de desmarcarse del escándalo, Milei respondió que los aspectos jurídicos no eran de su incumbencia y que el encargado del tema era el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, lo que llamó la atención, ya que el mandatario insiste en que su tuit correspondía al ámbito privado, pero afirma que un órgano del Estado le va a organizar la defensa. Viale insistió, recordándole que había participado en la promoción de la criptomoneda a través de su cuenta personal.

En ese momento, Santiago Caputo interrumpió la entrevista y pidió que la grabación fuera detenida. Según lo que se pudo reconstruir a partir del video filtrado, Caputo se acercó a Milei y le dijo al oído: "Perdón, sorry. Tenemos un problema. Cortá". Luego, de manera apenas audible, le agregó: "Arrancá con la pregunta de vuelta. Es un quilombo de la puta madre. Nosotros vamos a tener que usar esto y meternos un poquito en cosas turbias"". Viale, visiblemente consciente de la situación y hasta con cara de preocupación, asintió y dijo: "Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial".

Acto seguido, buscó recomponer la situación preguntándose en voz alta cómo venía el hilo de la conversación. Y Milei, también consiente dle problema le indicó: "No sé. Volvé a preguntarme sobre LIBRA". De acuerdo a lo informado por el periodista Mauro Federico en Argenzuela, el equipo detrás del presidente, con Karina Milei a la cabeza, convino en que en este caso no se iba a meter Cuneo Libarona. "Esto lo iba a manejar el doctor Francisco Oneto, que es el abogado personal de Javier Milei e iba a ser abordado desde la perspectiva del representante legal de Milei, y no ni por la Procuración del Tesoro, ni mucho menos por el ministro de Justicia", detalló.

De acuerdo a la información brindada por el ciclo radial a cargo de Jorge Rial, la hermana del Presidente enfureció con el asesor y le dijo: "Es una boludez, es un tecnicismo sobre justicia. A nadie le importa esto, Santiago. ¿Por qué lo interrumpiste?". "Lo cagan a pedos de una forma, ahí en la bambalina, que dicho sea de paso, a pedido de Milei, era muy corta la bambalina, muy corta. Estaban presentes los dos cámaras, el director, por supuesto Jonatan Viale, Javier Milei y solamente dos funcionarios, Karina Milei y Manuel Adorni, y este muchacho que no se sabe qué es (por Santiago Caputo), destacaron en el ciclo que se emite por radio 10.

El pedido del entorno presidencial a la producción de TN había sido claro: cero ruido y teléfonos apagados, los cuales quedaban en la puerta. Minutos después de la emisión de la entrevista en TN, el video editado fue subido a YouTube, sin la parte censurada. Sin embargo, por un error en la producción de TN, se publicó la versión completa con la interrupción de Caputo. Según fuentes internas del canal, la confusión se produjo porque en la comanda de edición se había indicado que la entrevista duraba "1:05", mientras que el archivo enviado tenía "1:07", lo que hizo que uno de los editores decidiera publicarla sin recortes.

Javier Milei en la entrevista con TN y Jonatan Viale, que derivó en la exposición del periodista como un operador oficialista sin sentido crítico.

En la Casa Rosada, la reacción fue inmediata. Milei explotó al ver el video completo en circulación y acusó al Grupo Clarín de "traición" y de querer perjudicarlo. Se realizaron llamados urgentes a TN y al propio entorno de Viale exigiendo la remoción del material filtrado, pero ya era tarde: la grabación se viralizó rápidamente en redes sociales. "Me cuentan desde la producción de Jonatan Viale estuvo muy nervioso durante todo el fin de semana, preparando la entrevista. Estaba muy nervioso, porque él decía a sus íntimos, a su entorno que lo iban a putear si no se excedía. Tengo que romper alguna lanza, porque con este escándalo yo no puedo quedar tirándole centros, me van a putear los libertarios y si no lo hago me van a putear, entonces había como una delgada línea con respecto a cómo se iba a comportar", detalló Federico.

El momento en el que Caputo interrumpe a Viale

El incidente también dejó expuestas las tensiones internas dentro del oficialismo. Karina Milei, hermana del presidente y una de sus figuras de mayor confianza, increpó a Caputo después de la entrevista: "¿Qué hiciste?". En un tenso intercambio, lo acusó de haber provocado un daño innecesario. Caputo, por su parte, se defendió argumentando que había actuado para proteger a Milei de un error que podría costarle caro a nivel judicial.

Jonatan Viale, en tanto, también quedó golpeado por la situación. Según fuentes de su entorno, pasó las horas previas a la entrevista bajo una fuerte presión, consciente de que cualquier paso en falso lo colocaría en el centro de la polémica. La filtración del video dañó gravemente su credibilidad, ya que evidenció que permitió que un asesor presidencial dictara la forma en que debía desarrollarse la entrevista. "Me cuentan que a Jony Viale todavía no lo pudieron despertar, está durmiendo", contó Rial,

Viale y Milei

Además, advirtió: "Y que es bien difícil que vaya a la radio hoy. En principio, a la radio. Le habrá costado dormirse, te levantaste hasta la noche. No, te levantaste hasta el huevo. Claro, no quería hacer nada. Y está bien, lo entiendo. Le tiraron todo por la cabeza". Una vez que el video se colgó en la plataforma de YouTube de la señal de noticias, allí permaneció durante 20 minutos hasta que un visualizador de El Destape lo vio y lo subió a su cuenta personal. "Ahí empieza a viralizarse todo y empieza la teoría del complot. Evidentemente acá hubo una sucesión de errores, el primero de los cuales lo comete Santiago Caputo", expresó Federico.

Desde el entorno presidencial insisten que se trató de una jugarreta del Grupo Clarín, luego de que el Gobierno libertario le arruinara varios negocios millonarios a la empresa de medios de comunicación, entre ellos el del manejo del 5G en el país. "Después hay que hablar de si le pasaron también una factura a Jony, ¿cómo queda Jony después de esto?", se preguntó Rial, a lo que Federico le contestó: "Las mismas fuentes me dijeron que Viale no habló con nadie, salvo con el productor ejecutivo, que además tiene un vínculo personal con él, no contestó más llamados, no se sabe si va a ir a la radio hoy, si va a ir a la tele, el golpe a su credibilidad fue terrible".

El escándalo reavivó las críticas a la gestión de Milei y su relación con los medios. La oposición aprovechó la situación para acusarlo de manipular la información y condicionar la libertad de prensa. Además, dentro del propio Gobierno, el episodio generó un debate sobre el papel de Caputo y su creciente influencia en la toma de decisiones. "Un asesor que trabajó muchos años con presidentes me dijo ´no se hace así, se deja terminar la pregunta, y al terminar la pregunta se le pide que se corte la cámara, no se entra nunca con la cámara encendida, se deja que hable y cuando cierre la pregunta, a cámara apagada, se vuelve a pactar´", reveló Federico.

Javier Milei en TN con Jonatan Viale hablando del Criptogate $LIBRA

Mientras tanto, Juan Fernando Vailati, jefe de YouTube de TN, presentó la renuncia a la señal de noticias y el caso $LIBRA sigue avanzando en la Justicia. La jueza María Servini continuará investigando el rol de Milei en la promoción de la criptomoneda. Con la credibilidad del presidente y su entorno tambaleando, la filtración de la entrevista con Viale podría marcar un punto de inflexión en su relación con los medios y con su propio equipo de gobierno.