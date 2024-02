"Él la ninguneó": la verdad detrás de la pelea entre Javier Milei y Viviana Canosa

La relación entre el presidente Javier Milei y Viviana Canosa no siempre fue tan distante. Y de hecho hubo un tiempo donde el líder de La Libertad Avanza (LLA) y la conductora eran como "carne y uña", hasta el punto de que ella fue una de las primeras en manifestarle públicamente su apoyo al libertario. E incluso, la periodista le permitió a Lilia Lemoine, por entonces la estilista de Milei, escalar en popularidad hasta convertirse en diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

La periodista Viviana Canosa fue una de las primeras en mostrar su apoyo a Javier Milei como político

Pero aquel vínculo entre Canosa y Milei se terminó de quebrar en julio del año pasado, cuando la conductora acusó al mandatario de venderle lugares en sus listas a candidatos de Sergio Massa. "Esto tampoco lo entiendo y me duele. A Javier Milei yo lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto que saltó ahora ¿Está Massa metido siempre en todo lo que no está bien?", había dicho Viviana durante su descargo por LN+.

En aquella oportunidad y tras leer el título de una nota que afirmaba que "Javier Milei negoció con Sergio Massa el armado de listas en algunos municipios del conurbano", la periodista recordó: "A Milei lo conocí durante la pandemia. Me encantaba escucharlo hablar de libertad, con el nivel de cárceles y de encierro que teníamos todos los argentinos. Y, por sobre todas las cosas, lo que más me gusta de él es que dice que él venía a terminar con la casta".

Lo cierto es que a pocos meses de cumplirse un año de aquel desencuentro entre Canosa y Milei. Amalia Granata -amiga de Viviana- dio detalles sobre las razones que llevaron a la conductora a distanciarse del economista. "Yo hablé con Viviana y lo que sé es que cuando ella le preguntó por lo que estaban diciendo, que en sus listas había gente de Massa, Milei le contestó como que no podía hablar, como que él la ninguneó, no le contestó", recordó la diputada por la provincia de Santa Fe.

Además, Granata remarcó que Canosa "también fue una de las personas que lo llevó a su programa y que le hizo campaña cuando todos le decían de todo". "Entonces ¡Te sentís una boluda! Porque flaco, nosotras te estamos apoyando, venimos poniendo la cara por vos, a mí me decían barbaridades por defenderlo en todos los programas ¡Y ahora de repente te vas con la casta!", dijo la ex de Cristian "El Ogro" Fabbiani invitada a "Socios del Espectáculo".

El 5 de julio, Canosa anunció su desencanto para con Milei

Al final, Granata habló sobre sus propias diferencias con Javier y sentenció: "Hoy él está gobernando con la casta al lado. No sé si me defraudó, pero a él no le gusta que lo critiquen. Tampoco yo estoy de acuerdo con que se cierren los organismos del Estado, sí que se auditen y se vea quiénes son los que trabajan, pero que siga funcionando. Hay que ver cuál es el problema y organizar bien la institución y que funcione".