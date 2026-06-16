El papá de Gaspi lo despidió en las redes y reconoció que cree que fue "un atentado"

La muerte de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz tras un choque de helicópteros en Río de Janeiro conmovió a gran parte del país, pero también dejó muchas dudas en relación al presunto accidente, al punto de que hasta su padre, Ricardo Héctor Prim, confirmó que tiene dudas en relación a si lo que ocurrió no fue un atentado. Al mismo tiempo, el librero de Puerto Madryn lo despidió en las redes sociales con mucho afecto.

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", reveló ante Clarín el papá del fallecido humorista e influencer, en relación al fatal desenlace ocurrido en la región de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca.

La publicación en Facebook de Ricardo Héctor Prim para despedir a su hijo "Gaspi", con una imagen que llevaba como fondo de pantalla de su celular.

El padre había subido en las últimas horas unas imágenes de su hijo junto a él en su infancia, las cuales acompañó con una sutil pero contundente oración: "Gaspi, te quiero siempre". La confesión de Prim fue tras volver a la librería que tiene en la ciudad patagónica de Puerto Madryn, la cual hoy casi que se convirtió en un santuario al que van los fanáticos y fanáticas de su hijo para despedirlo. Había estado cerrado el último lunes, pero por consejo de su psicólogo decidió abrir las puertas porque si se "quedaba solo iba a estar peor".

"Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi", reveló el librero. "En este momento tan deshumanizante, me pasó algo increíble. Me terminé abrazando con gente que no conozco. Gaspi nos humanizó más a todos", agregó al respecto, dentro del lugar en el que todos ahora lo conocen como "el papá de Gaspi".

Una foto de Ricardo Héctor Prim con su hijo "Gaspi" en la librería que tiene en Puerto Madryn.

Ricardo aceptó la dificultad que conlleva vivir sin su hijo y contó que recién se enteró de su muerta al mediodía del domingo, unas horas después del choque en el que también murieron Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. "Logró ser un referente. El personaje que hacía de 'Gaspi' ya no era él. Él había crecido. Los dos Lucas que estaban con él también eran súper creativos", confesó el papá.

"No nos veíamos mucho porque él estaba en Buenos Aires y yo acá. Pero siempre estábamos conectados. La última foto que subí es la última que él me mandó. Era chiquito, yo fui a verlo jugar y le llevaba una gaseosa, un alfajor", explicó sobre la publicación de despedida que realizó. "Gaspi estaba mucho acá en la librería de chiquito. Siempre vi creatividad en él. Cuando era chico yo decía que iba a ser director de cine. Veíamos las películas de Batman juntos. Siempre fue un chiquito muy inteligente y muy sensible", añadió.

Las autoridades brasileñas estiman que la liberación de los restos de Gaspi podría demorar alrededor de una semana.

Prim también recordó con mucho afecto el mensaje que le envió a su hijo antes de "La Velada del Año" en la cual boxeó en España, con la cual "logró ser un líder positivo", tras revertir un cuadro depresivo que enfrentaba. "Antes de la pelea le grabé un video y le dije que era el campeón de todos los campeones del mundo. Después me contó Lucas Vignale que Gaspi se puso a llorar cuando escuchó mi mensaje. Y fue porque con todo lo que había hecho, ya había ganado", confesó.

Ricardo también recordó que su hijo "de pibe no la pasó tan bien" cuando estuvo en Chile con su mamá, pero que a su vez "era muy vivaz, siempre". "Hay mucha gente rota, ignorante y mala persona. Hay mucho tarado que habla mal de él. Nunca se drogó. Sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó", indicó. Al mismo tiempo reflejó la moralidad que ostentaba cuando confesó que "muchas veces le ofrecieron plata para hacer publicidad para juegos y él decía: 'No voy a ser cómplice para que los pibes sean ludópatas'",

Así quedó el helicóptero en el que viajaba "Gaspi" cuando murió.

"Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica. Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi. Sabiendo que no está", lamentó su padre. "Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos", indicó.