Juana Tinelli y el sugestivo mensaje en redes tras las críticas de Soledad Aquino por la denuncia a su ex pareja

Juana Tinelli dejó una sugerente publicación tras el descargo que realizó días atrás y las críticas de este lunes de Soledad Aquino, quien se expresó tras la denuncia por violencia de género que la joven le hizo a su ex pareja Bautista Cuiña. Al mismo tiempo, Candelaria Tinelli salió en defensa de su madre y pidió que no se refieran a los problemas de salud mental que atravesó durante su adolescencia.

"Pero me hacés querer actuar como una niña, pintarme las uñas y usar tacones altos. Sí, vos, me ponés tan nerviosa que simplemente no puedo tomar tu mano. Vos me hacés resplandecer", fueron las palabras -en inglés- que eligió Juana de la canción Heart Attack de Demi Lovato, para la historia que subió a su Instagram luego de las críticas de Aquino, mamá de sus hermanas Micaela y Candelaria.

Un día antes había dejado un profundo descargo tras las repercusiones que logró con su denuncia a Cuiña, quien según acusó la golpeó en su rostro en un boliche bailable. "Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás 'queremos saber la verdad' pero no quieren saber una mierda. Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen. Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano, y convertirlo en mierda, como si eso fuera completamente válido", cuestionó la hija menor del conductor.

En el mismo texto que también subió a su Instagram protestó porque la llamaran "loca", "psiquiátrica", "anoréxica" y otros tantos calificativos más. "Yo también me equivoqué, la cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón. Me arrepentí. Lloré. Me dio vergüenza. Me quise esconder. Me odié un poco también. Pero también fui una piba pidiendo ayuda", cerró Juana. Cabe recordar que la joven no se presentó a validar su denuncia en la Justicia, algo que la dejó prácticamente fuera de lugar.

Juana Tinelli dejó una larga reflexión tras las repercusiones de su denuncia por violencia de género contra Bautista Cuiña.

Las expresiones de la modelo llegaron tras las críticas que lanzó Aquino en el programa Primicias Ya de América TV. "Yo opino como mamá. A mí me da mucha pena porque es una criatura que podría hacer algo lindo de su vida", lanzó allí la ex pareja de Marcelo Tinelli. "Algún diagnóstico debe tener porque está sin rumbo", añadió enseguida. Además recordó que "Marcelo pasó todo el verano con ella en Nordelta" y se preguntó qué más que eso "necesita para estar contenida". A su vez aseguró que "no se puede joder con la policía y la Justicia" y manifestó su preocupación alrededor de "que todo su entorno sea un quilombo", algo que confesó que la apenaba.

Candelaria Tinelli y el descargo en Instagram para defender a su madre Soledad Aquino, tras las críticas que dejó sobre su hermana Juana Tinelli.

Tras las críticas que llovieron sobre Aquino por su intromisión, fue su hija Candelaria quien largó una publicación en su defensa. "Dejen de criticar a mi vieja y de compararme con mi hermana, a la cual quiero mucho, pero no tengo absolutamente nada que ver", afirmó. "Mis problemas de adolescente (que eran otros: anorexia y bulimia) ya los traté hace tiempo y siempre estuve contenida por ambos padres míos que se ocuparon de que yo reciba tratamiento siempre", añadió enseguida.

"Ya me curé de todos mis trastornos así que dejen de mencionarme y comparar, para mí es una herida sanada. Yo no jodo a nadie, así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso, igual que yo", cerró Candelaria, quien no se había pronunciado por el tema pero que debió hacerlo por el simple hecho de sostener a su mamá de las críticas de la redes sociales.