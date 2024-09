El último deseo de la "Tota" Santillán y la furia de su entorno por el desaire de la movida tropical

El mundo de la música tropical se declaró el lunes de duelo por el fallecimiento de Ricardo Daniel "La Tota" Santillán, quien murió a sus 57 años. Su cuerpo fue encontrado incendiado y el misterio alrededor de su muerte atrapón arduamente la atención de las redes sociales: fue así que salió a la luz el último mensaje que envió.

Los primeros cronistas llegaron a la puerta de la casa del conductor y allí se encontraron con amigos del fallecido. Paulo, uno de sus íntimos, fue quien en un móvil reveló cómo fue el último intercambio que mantuvo con su íntimo: "Cuando yo hablé, me dijo: 'Me voy a acostar la siesta'. Yo le pregunté cómo estaba, y me dijo: 'Luego hablamos'".

Esto llamó poderosamente su atención. "Tota estaba bien, siempre motivado, siempre con muchas ganas de proyectar. Días antes había hecho un show musical y estaba proyectando otro para la semana que viene", contestó poniendo en duda la versión oficial, donde aseguraron que el mediático ocasionó su muerte con una botella de líquido inflamable y fósforos.

El último adiós a Tota Santillán

Tras las pericias, el cuerpo con 90% de quemaduras fue trasladado a una funeraria en Morón, donde los allegados de Santillán se acercaron para dar el último adiós. Algunos rostros conocidos en el ámbito del espectáculo no dudaron en acercarse.

Ricardo García, pareja de Adriana Aguirre, estuvo entre los primeros en llegar y se mostró conmocionado. Luego llegó el turno de Alfredo Silva, actor y humorista, con quien compartió escenarios el conductor de "Pasión de Sábado". El Viejo Márquez y Nolberto Al K Lá tampoco ocultaron su tristeza ante la pérdida.

Uno de sus íntimos amigos también habló con el móvil de Mañanísima y cuestionó a muchos artistas que no estuvieron presentes para despedir a "La Tota": "¿Dónde están los amigos? Lo que él hizo es impresionante lo que hizo con toda la movida tropical. Grabó con tantos artistas, estuvo con tantos artista en el escenario", denunció.

Desde el círculo más cercano del músico se esperaba que más personas se acercaran al último adiós. Sin embargo, muchos le dieron la espalda. "Los menos pensados siempre estamos", reveló Javier, quien además detalló que llegó al velorio en la noche del lunes y se quedó acompañando a su amigo hasta el día de hoy. El cuerpo de "La Tota" fue velado a cajón cerrado debido a las graves condiciones en las que fue encontrado.

Con coronas de flores, el humorista fue despedido por pocas personas

Negado ante la realidad de no ver más a su querido, el entrevistado confesó que intentó ayudar a su amigo en reiteradas ocasiones, con quien además se mantuvo en contacto hasta último momento. Cumpleaños, cenas e infinitos momentos quedan en la memoria de Javier, quien no vio deprimido al mediático, con quien dialogó 15 días atrás sobre los proyectos laborales de cada uno.

Horacio, hermano de la Tota Santillán cumplió con el último deseo del humorista, y es así que llevó su cuerpo al cementerio de Esteban Echeverria, para ser enterrado a pocos metros de su amigo Rodrigo "El Potro". Desde la necrópolis, Intrusos volvió a hacer hincapié en la tristeza de la familia del fallecido, por la poca presencia de artistas de la música tropical en la despedida de los restos.