Emiliano Brancciari de "No Te Va Gustar" respaldó a María Becerra y liquidó a Milei: "Siempre contra las mujeres"

Argentina está sacudida por las polémicas declaraciones de Javier Milei contra dos artistas en particular que no piensan como él: se trata de María Becerra y de Lali Espósito. En esta línea, un nuevo cantante se sumó a la guerra digital y cultural para defender a sus colegas. Resulta que el presidente no sólo prohibió la mención de la referente del pop argentino en los diferentes institutos públicos, sino que además la denominó como "Ladri Depósito" entre otras de las tantas descalificaciones que utilizó para referirse a la actriz. Lo cierto es que lejos de referirse a los brutales incendios que vienen devastando miles de hectáreas en Corrientes y la Patagonia, "El León" volvió a ser noticia por sus dichos, aunque esta vez las críticas fueron dirigidas a la "La Nena de Argentina" a quien tildó de chorra.

Javier Milei se enfrentó a María Becerra y Lali Espósito

En este contexto, Emiliano Brancciari, el líder de No Te Va Gustar y del proyecto solista EMI, se expresó en su cuenta de X, ex Twitter: "Ay esa cabecita... Además, siempre contra las mujeres. ¿Hay algo ahí, no? Jamás había visto en directo a una sociedad entere pagar los traumas de una sola persona de manera tan explícita", comenzó en su tweet en respuesta a uno de los últimos comentarios de Milei: "Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Lali Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento", chicaneó el Jefe de Estado.

Emi dejó en claro su postura y se solidaridad con sus colegas: "Mis respetos a María Becerra y Lali Espósito", además se metió de lleno en otra polémica del artista Milo J: "Todo mi apoyo al crack", culminó el mensaje en redes sociales. Esto se refiere a la censura por parte del gobierno que le tocó vivir al oriundo de Morón cuando estaba a punto de cantar en un show gratuito en la ex ESMA.

Emiliano Brancciari, el líder de No Te Va Gustar, se solidarizo con María Becerra, Lali Espósito Y Milo J

Esta no es la primera vez que Emiliano Brancciari defiende a otros artistas. En el pasado, cuando Javier Milei en una entrevista con los periodistas Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, se refirió a la cantante como "Lali depósito", el compositor, que ostenta la doble ciudadanía uruguaya y argentina, compartió Espósito: "Estoy completamente en contra al hostigamiento hacia cualquier artista por parte de un gobernante y totalmente a favor de Lali", escribió, junto al emoji de un puño cerrado haciendo referencia a la lucha.

La solidaridad del líder de "No Te Va a Gustar" fue bien recibida por sus fanáticos que no dudaron en dejar mensajes en apoyo y agradecimiento por alzar al voz: "Emi, siempre estaré orgullosa por la sensibilidad y empatía que demostrar, no solamente con colegas sino también con todo el que lo necesita y jamás apañar el odio y el maltrato", respondió una usuaria a su último posteo.