Emily Ceco le soltó la mano a Roberto Castillo: "Ejerció violencia y va en contra de todo por lo que estoy luchando"

Las malas noticias siguen llegando para Roberto Castillo: luego de que se dieran a conocer una serie de escandalosos videos donde se lo ve al abogado insultando a la madre de sus hijos, Daniela Vera Fontana, una de sus clientes se desvinculó de su firma. Se trata de Emily Ceco, la ex participante de Love Is Blind, que se encuentra en un cruce legal con su ex pareja, Santiago Martínez. La joven tomó la drástica decisión de despedir a su representante legal, ya que no se siente identificada con su accionar mientras ella lucha contra la violencia de género: "Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria", fueron las primeras palabras que eligió Ceco para comunicar, a través de redes sociales, que decidió ponerle punto final a su vínculo con la pareja de Cinthia Fernández.

Emily Ceco decidió despedir a Roberto Castillo en su caso de violencia de género

"Ante los hechos de público conocimiento que involucran al doctor Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevó adelante", continuó Ceco y acto seguido, expresó el fundamento de su tajante decisión: "Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender".

Por último, la ex participante de Love Is Blind se refirió a la continuidad de su caso y a su representación: "Estoy en búsqueda de un nuevo abogado/a que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere. Gracias a quienes me están acompañando en este proceso, y gracias por el respeto hacia esta decisión".

La ex mujer de Roberto Castillo lo denunció y confiesa tenerle miedo

Cabe recordar que Cinthia Fernández fue la primera en empatizar con el violento relato de Emily Ceco, donde estuvo en riesgo su vida en manos de Santiago Martínez; es así que la bailarina y modelo contactó a la víctima para poner el caso en manos de su novio. Luego del despido, ni Roberto Castillo ni la modelo se refirieron públicamente a la situación. La decisión de la oriunda de Moreno llegó luego de que se viralicen imágenes de una discusión entre el letrado y su ex mujer, con sus hijas menores de por medio. El material captado muestra a Castillo en medio de una acalorada discusión con un conductor, situación que rápidamente escaló en violencia verbal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que el profesional se dirigió a su expareja, Daniela Vera Fontana, quien también se encontraba presente en el lugar. A lo largo del video, se escucha a él emitir comentarios sumamente improcedentes hacia ella, con un tono despectivo y cargado de tensión, lo que provocó indignación entre los espectadores y reavivó debates sobre el trato y la violencia simbólica en contextos de pareja. Otro audiovisual muestra una discusión entre los exs por las sillas para el auto donde por ley deben ir las menores, con forcejeos y cada uno grabado su perspectiva.