Enojo, exposición y una posible mudanza: el enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Mientras la China Suárez presume su lujosa vida al lado de Mauro Icardi, lo cierto es que por otro lado se encuentra en una guerra con su ex pareja, Benjamín Vicuña. En las últimas horas, se conoció lo que preocupa al actor y que podría terminar en problemas legales por la custodia de los dos hijos que tuvieron en común, Magnolia y Amancio.

El presente de la actriz está colmado de viajes en jets privados a diferentes ciudades del mundo, y es que no sólo tuvo que acompañar al futbolista a Turquía, sino que recientemente volaron a Milán para solucionar ciertos temas pendientes que el deportista mantiene con Wanda Nara. Los lujos alrededor de la ex Casi Ángeles llaman verdaderamente la atención y hasta se llegó a especular que su nuevo novio le pagaba para estar con él. Lo cierto es que, el pasado jueves, en Intrusos sacaron a la luz los proyectos que lleva a cabo.

Los viajes de la China Suárez junto a Mauro Icardi hacen enfadar a Benjamín Vicuña

La China lleva tres películas grabadas. Por un lado, uno de sus estrenos recientes fue "Linda", y según Rodrigo Lussich otra que "grabó en el sur, la que hizo con Pablo Echarri". El conductor confesó que le faltaba estar al tanto de otro film más que protagonizó la artista. En esta línea, la influencer combina sus jornadas de trabajo, la crianza de sus hijos y su nueva relación con Icardi. En esta línea, todo indicaría que los nuevos tiempos de la joven tienen un tanto enojado a su ex: "Viste que los actores tienen temporadas. El problema va a ser ahora con Vicuña, porque Benjamín está medio explotado, no está de buen humor, está hinchado las bolas porque Pampita está en Estados Unidos, esta que va y viene de Turquía, a Milán y no sé qué", comenzó su relato Paula Varela.

El chileno siempre mantuvo un bajo perfil en el mundo del espectáculo, aunque su nombre sonó con fuerza una y otra vez por diferentes motivos. En esta línea, la mala relación de la ex pareja ya vendría hace un tiempo porque él no está de acuerdo con la exposición de sus hijos: "Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema , que se hable de los chicos menores, de sus hijos", comentó la panelista sobre el gran circo que se armó alrededor del cumpleaños número 10 de Magnolia.

Benjamín Vicuña no esta a gusto con la exposición de sus hijos

Según Paula, los mediáticos son polos opuestos cuando se trata de exponer a los menores: "Él no se prestó ni para los canjes, ni para subir nada de su presencia en este evento, para no mezclar a su hija con esto que está viviendo la China".

Lo cierto es que pronto Mauro Icardi deberá partir de Argentina y retomar su vida en Turquía, ya que mantiene contrato con el club Galatasaray. Es así que trascendieron las intenciones de la China Suárez de mudarse junto a él, lo que implicaría llevarse a los nenes lejos de sus padres. Tanto Benjamín Vicuña como Nicolás Cabré (padre de Rufina) están negados.