Impulsiva, Wanda Nara tomó una decisión con Martín Migueles: "Encerrado en un cuarto, muy triste"

Con rumores de infidelidad, supuestos chats con amantes y posibles allanamientos que le pisan los talones, Martín Migueles y Wanda Nara no atraviesa su mejor momento. En medio de ese clima, la pareja habría tomado una drástica decisión que rápidamente se reflejó en las redes sociales de la mediática.

Durante el fin de semana, ambos fueron fotografiados muy acaramelados en una playa de Uruguay, junto a los hijos de la "Bad Bitch". Incluso, en las primeras horas del lunes, ella continuó mostrando en redes la buena sintonía de su novio con los chicos. Sin embargo, esa postal de armonía duró poco: en cuestión de minutos, algo cambió.

Wanda Nara estaría siguiendo el consejo de Roccasalvo y dejó de seguir a Migueles

A través de varios posteos, Wanda compartió un balance de su año en la red social X: "Termino este año muy muy muy Feliz. Me cumplí todos los deseos. En minutos firmo el último contrato del año y se cierra un año donde logré todo lo que me propuse. Ojalá proyecten y cumplan sus sueños. Los AMO. labadbitch", escribió.

Más tarde, se trasladó a Instagram, donde publicó un carrete con los grandes logros del 2025. El foco estuvo puesto exclusivamente en lo laboral: producciones de fotos, viajes, grabaciones, canjes y distintos proyectos profesionales. Llamativamente, Migueles no apareció en ninguna de las imágenes. Tampoco hubo referencias a las polémicas con Mauro Icardi ni a la crisis con su actual pareja.

Con el correr de las horas, Migueles comenzó a desaparecer por completo de las redes sociales de Nara . Incluso, la conductora compartió un fragmento de la última emisión de MasterChef, en el que Susana Roccasalvo lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta: "Igual, los hombres son como los colectivos: si se va uno, atrás viene otro", dijo la periodista al referirse a que no cree que el hombre con el que estaba saliendo vuelva a escribirle tras exponer su vínculo en la pantalla de Telefe.

Todo indicaría que Wanda tomó nota del consejo y, acto seguido, dejó de seguir a Migueles en Instagram, un gesto que no pasó desapercibido. La crisis también fue confirmada desde el entorno de la pareja: "Nos dicen que en este momento están peleados , que Wanda está muy mal. Separación podríamos decir", aseguró Paula Varela tras comunicarse con el círculo íntimo de los protagonistas.