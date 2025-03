Escándalo, misterio y cirugías: cuál fue la operación a la que se sometió Wanda antes de su enfrentamiento con Icardi

El viernes pasado, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a un nuevo nivel cuando el futbolista irrumpió en el departamento que la empresaria posee en el exclusivo edificio Chateau Libertador. El episodio desató una ola de especulaciones y versiones contradictorias, sumando un nuevo y triste capítulo al divorcio que ambos están transitando.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Wanda tenía los brazos y los codos vendados en las imágenes que circularon en redes sociales tras el altercado. Al principio, se habló de una posible intervención quirúrgica relacionada con su diagnóstico de leucemia, pero pronto surgieron otras versiones que indicaban que se habría sometido a una operación estética.

El abogado de la empresaria, Nicolás Payarola, brindó detalles sobre el procedimiento médico al que se sometió su clienta. "Tenía un tema de salud relacionado con el tratamiento que está realizando. Se tuvo que hacer los prequirúrgicos de urgencia minutos antes de ser operada porque no fue algo programado", aseguró en diálogo con Ángel de Brito. Sin embargo, Susana Roccasalvo en Implacables desmintió que la operación estuviera vinculada a la enfermedad de Wanda. "Todo tiene que ver con una cirugía estética. Algunos dicen que fue un cambio de prótesis mamarias, otros mencionan otras cosas, pero no hay ningún problema de salud grave", afirmó tajante.

El propio De Brito también aportó información al respecto en una transmisión de Bondi Live. "Wanda está recién operada, pero no se sabe con certeza de qué. La gente cercana a ella dice que es una consecuencia de la leucemia, como un edema que se le formó. Pero es raro, porque en los videos se la ve con los brazos vendados. Acá hay algo que todavía no conocemos. Por eso ella no podía agarrar ni abrazar a la nena, y Wanda le pedía que baje a la nena para poder agarrarla de la mano", "aseguró el periodista. Mientras Wanda se recuperaba de su operación, un fuerte altercado tuvo lugar en su residencia con la presencia de Mauro Icardi y sus hijas.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

Según testigos, la situación se tornó caótica, con gritos y llantos. La información más impactante la reveló Santiago Riva Roy en el programa especial de Ángel de Brito, quien aseguró que una de las hijas de la pareja habría dicho: "Papá me lastimó". Este dato es clave en la investigación, ya que podría derivar en una denuncia formal contra Icardi. Además, el accionar de la Policía también fue cuestionado.

Pepe Ochoa explicó que el futbolista podría argumentar irregularidades en el procedimiento. "Se está evaluando si la Policía actuó correctamente o si Mauro podría ir contra el protocolo que se utilizó. Por ejemplo, cómo dejaron a la menor en brazos del padre cuando Wanda pedía auxilio. Eso no se puede hacer", detalló el panelista. El escándalo está lejos de terminar y, con el divorcio en curso, la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece sumar nuevos episodios cada día.

Mientras tanto, la empresaria sigue en recuperación tras su enigmática intervención quirúrgica, dejando abiertas muchas preguntas sobre su verdadero estado de salud y el futuro de su conflictiva relación con el delantero del Galatasaray.