Mirtha cerró la pelea con Milone y le dejó un palito de regalo: "Ahora me doy cuenta a quién dedicaba las canciones"

Luego de la visita de Julieta Navarro a la mesa de Mirtha Legrand, la cual fue interpretada por Cecilia Milone como una venganza por negarse a cantar gratis en el cumpleaños 98 de la diva, y que la llevó a protestar públicamente al respecto, la madre de Marcela Tinayre intentó -a su manera- cerrar la discusión y negó las acusaciones en su contra. Además, aprovechó para tirarle un palo por elevación a la reconocida amante de Chico Novarro: "Ahora me doy cuenta a quién dedicaba las canciones. Yo creí que era a Nito Artaza".

"Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella, nunca", remarcó Legrand al frente de su histórico programa televisivo. Luego explicó que su famoso festejo de cumpleaños se celebró en lo de su hija, porque no entraban todos en su hogar. "Tengo un decorador que se llama Ramiro Arzuaga. Él por su cuenta la llamó", explicó en relación a la invitación de Milone.

Cecilia Milone acuso a la prensa de acoso y a su ex esposo de dañarla

"Yo lo admiro muchísimo", reconoció Mirtha. Aunque también aceptó que Milone salió a cruzarla cuando habló "en contra de la actitud de ella de querer ir a visitarlo a Chico Novarro, que fue su amante". El intento de romper la lanza, de enterrar el hacha, de fumar la pipa de la paz, no estuvo exento de los típicos palos por elevación de la casi centenaria estrella argentina.

"Dijo 'yo que iba a ir gratis, yo le prometí que no le iba a cobrar'. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora. Es un homenaje, de algún modo, que me hacen. Se les paga los gastos de viaje. El otro día vino la chica cordobesa y se le pagó lo que correspondía", reveló Legrand

"Lo quise aclarar porque lo estuvieron hablando tanto todos los programas y me molesta cuando no es verdad y te está haciendo daño. Entonces, yo nunca la llamé", insistió Mirtha. "Me hubiera encantado que viniera. Hubiera cobrado un cachet, que se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu proprio, dijo 'voy gratis'", añadió.

Lo fuerte estaba por llegar, casi desapercibido entre elogios. "Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé. La sigo admirando muchísimo. Fui a verla a Café La Humedad, el boliche de "Cacho" Castaña y es excelente. Cantó dos horas, pero ahora me doy cuenta a quién dedicaba las canciones. Yo creí que era a Nito Artaza", concluyó, tan ácida como ya acostumbró a su público.

Cecilia Milone y "Chico" Novarro.

Cabe recordar que la hija de Chico Novarro liquidó a Milone en su paso por la mesaza de Legrand y que, tras esto, la cantante renegó en redes sociales ante esta situación, y aseguró que todo era una vendetta de Legrand por no ir a cantar a su fiesta de cumpleaños.