Alerta por Coty Romero: colapsó en el reality español y fue asistida de urgencia

A solo unos días de llegar al reality español La Cárcel de los Gemelos, Coty Romero ya generó más contenido que muchos participantes. Sin embargo, su estadía trajo mucha preocupación en las últimas horas luego de que se registrara un estado de shock en la participante.

En sus primeras horas, la ex Gran Hermano se enfrentó con La Falete, una de las figuras más polémicas del ciclo. Fiel a su estilo, la correntina demostró que no le teme a los retos ni a las peleas cara a cara y, en esta oportunidad, no dudó en defenderse ante los desplantes y provocaciones de su compañera española.

Coty Romero se enfrentó a La Falete en su llegada a La Cárcel de los Gemelos

No sólo discutieron a los gritos, sino que también se arrojaron gaseosa y comida, además de intercambiar varias amenazas. Con el paso de las horas, el ambiente se calmó e incluso la llegada de Furia Scaglione fue reconfortante para Romero.

Sin embargo, la oriunda de Caá Catí sufrió un episodio por el cual necesitó ser atendida de urgencia: "Seguridad, Coty está mal. Dios mío, vengan, ella no se encuentra bien ", se escuchó a una compañera pedir asistencia mientras la joven estaba sentada en el piso, con dificultades para respirar.

𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘 🚨: Coty Romero se descompensó y se la tuvieron que llevar del reality de España "La cárcel de los gemelos 2", donde acaba de ingresar junto a Furia #Carcelgemelos2 #Granhermano #cotyromero pic.twitter.com/oSOnGKKqnL — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) April 14, 2026

En un primer momento le controlaron la respiración y luego fue atendida fuera de cámaras: "Me cuesta respirar", dijo la influencer antes de retirarse. Más tarde, se confirmó que Coty sufrió un ataque de pánico .

No es la primera vez que la participante protagoniza un episodio de ansiedad. Al salir de la casa de Gran Hermano, fue ella misma quien contó que tuvo que recibir ayuda profesional porque su salud mental estaba en riesgo.

Al salir de GH, Coty Romero contó por el crítico momento que atravesaba su salud mental

" Yo me autoflagelé en un momento y la pasé muy mal porque me sentía sola. Yo no estaba sola, tenía a mi familia y mis amistades", relató, al tiempo que reconoció que el aislamiento emocional pesaba. A pesar del apoyo de su círculo íntimo, sentía la presión de mantener una imagen pública de fortaleza: "Para el afuera tengo que mostrar que estoy bien. Era como sentir que me pateaban en el piso, por encima me criticaban, me bardeaban. Me metí en una situación en la que sabía que iba a ser así, pero fue difícil".

También explicó su tendencia a ocultar el malestar, incluso frente a sus allegados: "Mi familia y mis amigos, yo no les contaba nada, obvio, ellos no lo sabían. Ellos se dieron cuenta de que algo no estaba bien, porque yo también me aislaba un montón, no hablaba con nadie. Llegaba un punto en el que ni siquiera me levantaba a bañar, o sea, estaba como tirada todo el día".

Coty Romero cuando todavía estaba en Argentina

Esa experiencia reflejó, según Coty Romero, la importancia del acompañamiento sostenido y la presencia atenta de quienes rodean a una persona en crisis: "Es importante acompañar, charlar, quizás con la gente que tenés al lado, porque eso no lo notás tan fácilmente que está mal".