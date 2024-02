"Estaba en carne viva": Silvina Escudero se abrió y reveló por qué se alejó de las redes sociales

La repentina salida de las redes sociales de Silvina Escudero de hace unos meses generó muchas dudas en su entorno y hasta los rumores de separación con Federico, su marido. Finalmente se supo que lo que la había alejado del mundo público había sido la pérdida de un embarazo a poco tiempo de cumplirse los tres meses de gestación. Ahora, la bailarina estuvo en LAM y habló de cómo superó la pérdida y cómo se recompuso de tal noticia.

"Cuando anhelás tanto algo y dejás toda tu vida de lado para conseguirlo, es re doloroso", confesó Silvina, acompañada en el piso de América TV por su hermana Vanina Escudero. "No sé si lo hubiese podido transitar de la manera en la que lo hice si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento. Porque, la verdad, yo estaba en carne viva. Realmente fue tremendo. Y obviamente que es la vida, soy una persona muy positiva y muy creyente. Y soy de las personas que consideran que todo lo que vivimos es por una enseñanza y un motivo, y estoy transitando eso", agregó.

Las hermanas Vanina y Silvina Escudero, invitadas en LAM.

La modelo aprovechó su momento frente a las pantallas para agradecer a quienes se mantuvieron en silencio cuando ella decidió no contar lo que había atravesado. "A todos los periodistas y todos ustedes que sabían en el medio y no lo dijeron, porque cuando uno está viviendo algo muy cruel, es mucho más difícil. En ese momento me acuerdo que pensé en lo de Wanda y dije: 'Qué tremendo. Yo si esto se supiese, no sabría cómo empezar a hablar'", opinó en relación a cuando Jorge Lanata expuso el diagnóstico de leucemia que le habían dado a la conductora de MasterChef.

Escudero había estado alejada por unas semanas de las redes sociales, las cuales a su vez son una usina productiva, con sus 1.7 millones de seguidores de Instagram. Aunque luego se acomodó un poco todo y volvió a la actividad allí. "Al tiempo empecé a postear frases. Me salió. Era mi manera de canalizarlo, no sabía cómo volver. Estuve desaparecida de las redes un montón de tiempo. También físicamente tampoco me podía mostrar. Eso era lo de menos. Todo fue súper difícil. Y agradezco tanto a mi hermana, que viajó en silencio y vino sola a sentarse al lado mío en un sillón en casa", precisó.

"La vida para todos es dura en un montón de momentos, momentos crueles que nos toca vivir a todos, diferentes. Y nos salva el amor y los vínculos que forjamos a lo largo de nuestra vida. Y después es buscar motivos y maneras diferentes de seguir y aferrarte a eso: esperanzas, ilusiones y que todo sigue", aseguró Silvina.

Sobre la experiencia de perder un embarazo, indicó que "Hay un montón de mujeres que lo atraviesan o lo han atravesado", y se acordó de su hermana. "Yo la re acompañé y hoy me doy cuenta que no la entendía y creía que sí", reconoció. "Estoy súper agradecida a las mujeres que me cuentan sus historias. Y capaz en algún momento les pueda servir mi experiencia desde un lugar positivo, no lo sé", dudó.

Silvina Escudero y su marido Federico, de muy bajo perfil.

A su vez, Escudero contó que durante los últimos años en los que estuvo enfocada en lograr ser mamá tuvo que rechazar varias ofertas laborales. "Los últimos dos años fueron las primeras dos temporadas que no hice desde los 19. A (José María) Muscari se lo conté cuando me fui de Sex y él me guardó el secreto. Me ofrecía hacer temporada y yo estaba en pleno tratamiento. No podía. Mi cuerpo estaba en otro sentido, tenía que estar acá", relató.

"No podía hacer actividad física, no me podía ir. Y en un momento lo hablé con Fede y le dije: 'me parece que se lo tenemos que decir porque me insistió un montón y va a pensar que no quiero trabajar con él'. Y no hay nada que me dé más placer que trabajar, pero los últimos dos años no nos fuimos ni de luna de miel", señaló. "Pero claro, ahora estamos enfocadas en laburar. No voy a decir que no a todo", sumó después, entre moderadas risas.