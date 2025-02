"Capaz pierdo un nene, pero mis bolsos no se tocan": Wanda reveló cómo arrancó a coleccionar carteras de lujo

La gran facilidad que tiene Wanda Nara para contar la vida íntima de su familia volvió a quedar de manifiesto cuando reveló cuál era la razón por la que ella tenía una colección de 300 carteras de lujo de cuando vivía con Mauro Icardi. La exposición fue en el marco de que desde LAM le preguntaban sobre la casa de Milán en donde las guarda y sobre la posibilidad de que Eugenia "La China" Suárez se las pudiera quedar.

Justamente la revelación fue en el marco de una entrevista que dio al programa tanque de América TV. "Cuando Mauro fue a Milán, ¿él no podía ingresar a la casa que compartían?", le preguntó Ángel de Brito, en un móvil durante la presentación de su tema "Amor verdadero remix" junto a su actual pareja L-Gante. "No, esa casa hace tres años que es mía. Entonces no podían estar", explicó Wanda. "Yo tenía miedo de ver a "La China" en tu vestidor con todas las carteras", soltó el conductor con su típica cizaña.

"¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí? Capaz se me pierde un nene un rato en un shopping, pero mis bolsos no los voy a perder ni loca", expresó de forma chistosa la figura de Telefe, quien enseguida se dedicó a detallar con lujos cuál era la verdadera historia de esa antología de lujosas carteras que amarrocó en los últimos años de fútbol de elite de Icardi.

"Cuando dicen 'esos bolsos', yo toda esa colección que tengo no la tengo por ser la mujer de un jugador de fútbol. Yo trabajé mucho en Europa, fui la representante de un jugador de fútbol, y tuve mis ingresos. A veces dicen 'quiero estar con tal hombre porque me va a dar esta vida'. No vas a poder tener semejante colección si realmente no te ponés a la par del hombre con el que estás. Yo nunca dejé de trabajar", aseguró Nara.

Wanda Nara y la colección de bolsos y zapatos de lujo que tiene en su casa de Milán.

"No, Wanda. Todos los jugadores de fútbol son regaladores y compran carteras", la cruzó desde le piso Yanina Latorre. "Sí banco que Mauro gana mucha guita y que vos lo acompañaste y te lo merecés. Pero si te casabas con un albañil no tenías esas carteras" clarificó con la frontalidad que la caracteriza.

"Él fue muy generoso conmigo, lo acompañé muchos años", reconoció enseguida Wanda. "Y con tus hijos", le sumó la pareja de Diego Latorre. Fue justo antes de que la empresaria confesara la costumbre que unía las carteras con el éxito deportivo del ex futbolista del Inter de Milan y actual centrodelantero del Galatasaray de Turquía.

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez.

"Y lamentablemente para él había una cábala, que es lo último que le voy a contar. Cada vez que concentraba, yo me compraba un bolso y él hacía un gol. Creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras. Pero es una cuestión de cábalas", precisó Wanda, en una historia muy curiosa que el tiempo, o el mismo Mauro, se encargará de definir como cierta, falsa o a medias.