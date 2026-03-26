Estrena "Doradas", de José María Muscari: brillo inolvidable, actrices consagradas y un touch de IA

El Teatro Nacional Cervantes se prepara para recibir un estreno que promete iluminar su escenario con el resplandor de cinco estrellas que marcaron una época dorada en el espectáculo argentino. Doradas, la nueva creación del amado director José María Muscari, llegará a la sala Luisa Vehil con funciones de jueves a domingo a las 18 horas, a partir de este mes de abril.

Las protagonistas de esta joya teatral son nada menos que Carolina Papaleo, Ginette Reynal, Cristina Albero, Judith Gabbani y Marta Albertini, cinco mujeres que dejaron una huella imborrable en el cine, la televisión y los teatros argentinos durante las décadas de los '70, '80 y '90. Ahora, en su madurez artística, estas talentosas actrices debutarán juntas por primera vez en el emblemático escenario del Cervantes, ofreciendo una experiencia que promete ser única e inolvidable.

Doradas

Con un diseño de vestuario especialmente creado por la favorita de todos y todas, Verónica De la Canal, la escenografía mágica a cargo de Martín Roig y la impecable iluminación de Eli Sirlin, Doradas promete ser un espectáculo visual y emocional sin dejar atrás el glamour y la reflexión sobre el paso del tiempo, los cambios vinculados a las tecnología y sobre el disfrute del presente. Además, la inteligencia artificial juega un rol innovador en esta propuesta teatral, sumando un toque inesperado a la obra.

El propio Muscari explicó: "Cinco actrices populares que actuaron toda la vida, pero que ahora, en su madurez artística, llegan por primera vez al prestigio del Cervantes. Una obra escrita con la colaboración de la inteligencia artificial que combina confesiones personales e ingredientes retro. Un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas. Doradas es quizás, el pretexto para verlas a ellas nuevamente refulgentes"