Falleció Antonio Gasalla: último adiós al actor más ecléctico y querido de Argentina

Argentina está de luto: hace sólo unos minutos se dio a conocer la triste noticia de que el actor argentino Antonio Gasalla falleció. Tenía 84 años y fue uno de los artistas más queridos del mundo actor y televisivo del país.

Fue su hermano Carlos Gasalla quien brindó detalles sobre las últimas horas de vida del actor que tenía la salud deteriorada hace ya varios meses. Su salud se complicó hace sólo 10 días cuando fue internado por un cuadro de neumonía severa.

Antonio Gasalla

Gasalla había permanecido internado desde el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi . Había ingresado con un cuadro de deshidratación severa combinado con una drástica baja en los niveles de glóbulos rojos.

Carlos también había contado que tenía un deterioro cognitivo avanzado lo que le impedía moverse o hablar. Trascendió que las últimas horas del actor, las transcurrió al lado de su familia y amigos.

"Flora", uno de los personajes más icónicos de Gasalla

"La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia", expresaron desde la cuenta de Multiteatro. La afirmación es correcta pues Gasalla le dio vida a los personajes más divertidos de la televisión y el cine argentino como "La Abuela", que compartía living y charlas inolvidables con Susana Giménez.

Otro de sus inolvidables personajes es "Flora", una trabajadora de Casa Rosada que entrevistó a un sinfín de personalidades, desde Moria Casán hasta figuras magníficas como Federico Klemm o Ante Garmaz.

La Abuela

Sin embargo, muchos recordarán a Gasalla con su personaje más tradicional, "Mamá Cora", la abuela y madre de la película Esperando la Carroza, filme que marcó un antes y un después en el cine nacional y que retrata a la perfección la sociedad porteña de esa época.

Marcelo Polino, amigo cercano del actor, que confirmó en sus redes sociales oficiales que Gasalla está recuperándose favorablemente, aunque se enmarca dentro de un contexto más complejo debido a la demencia senil progresiva con la que fue diagnosticado en 2019.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla

Polino ya había contado detalles semanas atrás: "Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste".

Además, con algo de melancolía explicó: "Nos reíamos por horas de la gente de la televisión. Hablábamos todos los días. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado y muy triste para mí".