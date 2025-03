Gritos, perros y una pelea de novela turca: "Wanda lo hace para joderlo e Icardi es un cabrón"

El mundo del espectáculo está en llamas, y como no podía ser de otra manera, los protagonistas son Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo que en principio parecía un reencuentro familiar conmovedor se transformó en un vodevil repleto de gritos, denuncias y hasta una intervención policial. El flamante debut de Yanina Latorre en "Sálvese Quién Pueda" (América TV) fue el escenario perfecto para revelar los detalles de este culebrón. La angelita mayor no se guardó nada y narró con lujo de detalles la insólita disputa entre la empresaria y el futbolista, que incluyó hasta una bizarra pelea por... ¡los perros!

¿El detonante? Icardi llegó al departamento de Wanda con la intención de reencontrarse con sus hijas luego de dos meses sin verlas. Pero no estaba solo: tres perros también formaban parte del reencuentro. Lo que para cualquiera podría ser una simple escena familiar, para esta expareja dinámica se convirtió en una guerra de egos. "El tema de los perros es quién la tiene más larga", disparó Yanina sin filtro.

El problema escaló cuando Wanda exigió que los perros viajaran con sus hijas a la casa de Icardi en Nordelta, algo que el futbolista rechazó de inmediato, aparentemente sin alguna razón concreta . De hecho, según trascendió, su insólita excusa fue la presencia de carpinchos en la zona. "Lo que nos parece tonto a nosotros, los adultos, no lo es para ellas", reflexionó Latorre, poniendo el foco en las niñas que quedaron en medio del conflicto.

Pero esto era solo el principio. Icardi, en un acto desafiante, ingresó al edificio de Wanda sin respetar la orden judicial que indicaba que la entrega de las niñas debía hacerse a través de una tercera persona, en este caso la abuela Nora Colosimo. En ese momento, la tensión explotó. Gritos, reproches y el caos absoluto se apoderaron del lugar. Según Fede Popgold, panelista de SQP, esta disputa es más mediática que judicial. "La familia parece estar más preocupada por quién maneja la narrativa en los medios que por el bienestar de las niñas", analizó.

Y como si faltaran condimentos, la entrega de los uniformes y las carpetas escolares también se sumó al caos. Wanda, al parecer, se negó a entregarlas, lo que generó un nuevo estallido. Ximena Capristo intentó justificar la molestia del delantero del Galatasaray al respecto. "Las carpetas supuestamente no estaban, y eso es lo que necesitaban las nenas para seguir estudiando", dijo, pero Yanina Latorre la frenó en seco: "Me gusta que banques a Icardi vos", lanzó con ironía. A lo que Capristo respondió con firmeza: "No es que lo banco a Icardi. Hay que bancar a las chicas. Y ninguno de los dos lo está haciendo".

Finalmente, la conductora no se guardó su opinión sobre los verdaderos motivos detrás del escándalo: "Wanda lo hace para joderlo, y él, que es un cabrón, se deja llevar a la locura total". Un nuevo capítulo en la interminable saga Wanda-Icardi. Y la novela, lejos de terminar, parece tener más temporadas que una serie de Netflix.