Yanina Latorre debutó como conductora y fue un salvavidas para América TV: ¿Cuánto midió?

El lunes 17 de marzo quedó marcado como un día clave en la carrera de Yanina Latorre. Luego de ocho años como panelista estrella de LAM, ciclo que conduce su amigo, Ángel de Brito, la mediática finalmente tuvo su ansiado debut como conductora en "Sálvese Quién Pueda" (SQP), su nuevo programa en América TV producido por Mandarina Contenidos. Y lo hizo con el pie derecho: con un promedio de 3.5 puntos de rating, compitió cabeza a cabeza con "Los 8 Escalones" y se posicionó como la segunda opción de su franja horaria, sólo por detrás de la novela "Amor a cualquier precio" en Telefe.

Con su habitual estilo picante y sin filtros, Latorre prometió desde el arranque que "no se va a salvar nadie", dejando en claro que el programa tendrá su sello de irreverencia y franqueza brutal. La apertura del ciclo fue emotiva y cargada de humor: con el aplauso del público presente, la conductora no pudo evitar la emoción al ver a sus hijos en el estudio. "Mis hijos están ahí y me van a hacer llorar", dijo, mientras Dieguito y Lola la miraban con orgullo.

El gran ausente de la noche fue Diego Latorre, quien no pudo acompañarla debido a compromisos laborales en Paraguay. "Hoy no está porque está laburando en Paraguay. Era el sorteo de la CONMEBOL", explicó la flamante conductora, aunque aseguró que la apoyó en todo momento en este desafío profesional. El equipo que la acompañará en este nuevo ciclo está compuesto por Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold.

Con su característica acidez, Latorre los presentó con bromas afiladas. "A mi amigo lo elegí porque lo amo... y porque sos un pelotudo", le dijo a Lizardo, entre risas. Capristo, quien compartió con ella los últimos meses en LAM, también fue recibida con una chicana: "Me dijeron que te ibas a quedar con todo, que sos falsa... pero no lo creo". Y Popgold, el influencer de Luzu TV, también tuvo su bienvenida: "Sos un genio, ahora a estar a la altura".

A pesar de su nuevo rol, Latorre no se olvida de sus raíces: en varias oportunidades mencionó a Ángel de Brito, quien no sólo le dio su primera gran oportunidad en TV, sino que además es el productor general de "Sálvese Quién Pueda". "Lo que corresponde es que sea el productor general porque es el que más me conoce y por una cuestión de lealtad y agradecimiento. Aprendí y crecí con él", destacó Yanina.

Los hijos de Yanina dijeron "presente"

El debut de SQP no defraudó y se posicionó como una fuerte apuesta dentro de la grilla de América. Con un arranque prometedor en materia de rating y un equipo de panelistas listo para la batalla mediática, el programa promete convertirse en una nueva opción para el mundo del espectáculo. Incluso, la propia Yanina reveló que De Brito formará parte y tomará decisiones como productor general. "Lo que corresponde es que sea el productor general porque es el que más me conoce y por una cuestión de lealtad y agradecimiento. Aprendí y crecí con él", dijo, feliz por la oportunidad.

El equipo de Yanina Latorre: Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold

Ahora queda por ver si Latorre podrá mantener el interés del público y consolidarse como la gran revelación del 2025. Lo cierto es que, por lo pronto, nadie se salvó de su debut explosivo.