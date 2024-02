Fátima Florez confesó lo inesperado sobre la maternidad: ¿se viene un "peluquita" con Javier Milei?

¿Cómo sería un hijo entre Fátima Florez y el presidente Javier Milei? Todavía no hay certezas pero no hay dudas de que esos dos quieren procrear sí o sí. O al menos así lo expresó la imitadora en la mesa de Mirtha Legrand.

Las miradas se posaron sobre el cabello desaliñado y poco peinado de Florez cuando "La Chiqui" le preguntó sobre una posible maternidad entre ella y el Jefe de Estado argentino.

Marcelo Polino, Fátima Florez, Mirtha Legrand, Iliana Calabró y Raúl Lavié

Su respuesta no fue para nada evasiva y de hecho saldó las dudas que podrían haber existido: "Sí, sí me gustaría. Cómo voy a decir que no...", expresó Florez con cara de mamá soñadora. Ante la mirada estupefacta de Legrand, que se moría porque la rubia dijera algo más, dijo: "Me gustaría y cada vez más, me parece un acto de amor muy grande".

La última vez que Fátima pisó el plató de la "mesaza" estaba acompañada de su novio y fue una de las entrevistas más vistas a horas de decidirse el resultado de las elecciones presidenciales.

Esta vez, la imitadora que hizo temporada en Mar del Plata estaba acompañada del cantante Raúl Lavié, el periodista Marcelo Polino con quien hizo buenas migas desde el principio del programa y la actriz Iliana Calabró que fue tendencia por no aceptar el cargo de la vocería presidencial para Milei.

Fátima decidió abrir su corazón -o tal vez no le quedaba otra- y habló del gran amor que significa el Presidente en su vida: "¿Conocías el amor?¿Es la primera vez que te enamorás así?", le preguntó punzante la conductora que ya cumplió 96 años.

Beso entre Florez y Milei durante una presentación de la actriz en Mar del Plata

Ella, le contestó sin dudar en el set que se preparó en el hotel Costa Galana: "Yo voy a hablar de este amor, siento que volví a nacer", expresó y siguió: "Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, me hace muy bien".

Además dijo: "Encontré una persona que con sólo mirarnos nos entendemos. Nunca discute (Milei), es una relación muy nueva, desde el 13 de julio, siete meses" y añadió: "Soy una persona que no me gusta discutir y somos de cuidar mucho el vínculo".

Fátima Flórez y Javier Milei

Fátima contó que su vida "sigue siendo la misma" y adelantó: "Yo sigo siendo la misma, trabajando, haciendo mis obras de teatro, ensayando y preparando nuevos personajes".

Sobre cómo se lleva la familia Florez con Milei, ella dijo: "Mi papá está feliz, se retiró hace poco (de trabajar como arquitecto). Mi mamá era profesora de geografía, pero toda la vida trabajó en turismo y se jubiló hace unos años. Disfruta de verme arriba de los escenarios, disfruta de verme en lo personal feliz". Y, sobre la pregunta del millón respondió: "Yo creo que a veces no tomo consciencia, yo me enamoré del ser humano y bueno, al ser humano le toca ser presidente de la Argentina".

¿Se viene casorio entre el presidente y la imitadora?

Al parecer, son planes muy muy muy lejanos. Sobre este tema, Florez contestó: "Creo que es muy pronto". "Yo creo que hay algo más fuerte que casarse, compartir esa espiritualidad que compartimos, somos personas muy amantes de los animales".

Como si fuera un conejo dentro de una galera, Florez intentó desviar el tema de conversación: "Tengo dos gatos, los traje al hotel (Mike y Harry). Escuchan mi voz y se ponen alerta, machitos los dos". Sobre este tema también contó: "Harry por el príncipe y Mike por Michael Jackson. Estoy todo el día en el hotel y después voy al teatro. Ellos siempre están acompañados".

Fátima Florez y Javier Milei durante la gala del Colón

Un poco verborragia contó cuáles eran los planes para la noche de su cumpleaños: "Hoy a la noche, si bien es mi cumpleaños, le voy a hacer un regalo a Javier, porque él es muy fanático de mi imitación de Cher. Este año ese personaje no lo tenía en el repertorio porque agregué a Taylor Swift y otros".