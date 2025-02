Javier Milei redobló sus críticas a la comunidad LGBTIQ+ y defendió su discurso en Davos: "Inventaron una mentira"

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la multitudinaria marcha del colectivo LGBTIQ+ que se llevó a cabo el pasado sábado en repudio a sus declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos. En una entrevista con Esteban Trebucq en LN+, el mandatario ratificó sus dichos, aseguró que su discurso fue tergiversado y arremetió contra los organizadores de la movilización. Sin ir más lejos, insistió en que sus declaraciones en Davos fueron editadas de manera tendenciosa para generar un clima de rechazo hacia su gobierno. "Me da pena que sigan engañando a la gente", afirmó el líder de la Libertad Avanza.

Al mismo, el jefe de Estado aseguró que lo ocurrido el sábado fue "muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria: inventaron una mentira y editaron parte de mi discurso en Davos". Según el presidente, el fragmento de su alocución en el que abordó temas de género fue recortado de un minuto y medio a solo catorce segundos, con un "remate" sacado de contexto. El jefe de Estado también responsabilizó a los medios de comunicación de difundir información distorsionada. "Los medios están desesperados porque les suspendimos la pauta oficial. Ya no califican como opositores, son odiadores del Gobierno", expresó.

Y denunció: "Se propaga una mentira, a partir de eso se arma la marcha y terminan apareciendo las mismas caras siniestras de siempre". En ese sentido, cuestionó la presencia de dirigentes sindicales en la manifestación: "Quiero saber cuál es la relación histórica entre ellos y el grupo LGBT". En ese sentido, Milei no escatimó en críticas hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien acusó de utilizar la marcha con fines políticos. "La provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha. El feminismo radical es hombres contra mujeres, y si no adherís a ese formato sos un misógino", dijo.

Y argumentó: "A partir de eso aparece la censura, la cancelación, el wokismo es profundamente violento". En su embestida, vinculó a Kicillof con el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y afirmó que su gestión promueve la impunidad: "Es subvertir los valores, el victimario pasa a ser la víctima. La provincia de Buenos Aires es tierra de nadie en favor de los delincuentes". Durante la entrevista, también cargó contra las políticas de inclusión y derechos del colectivo trans. "La provincia de Buenos Aires tiene 200 centros de hormonización. Me parece un horror", advirtió frente a un Trebucq que retrucó poco durante la charla.

A su vez, advirtió: "Que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza con que es una cosa distinta a lo que dice la biología... eso no es gratis". Milei defendió su postura en contra del acceso a tratamientos de transición en menores de edad y comparó el derecho a la identidad de género con un privilegio. "Si alguien se autopercibe así, que corra el tiempo y decida de adulto. Pero si le amputás el pene a una criatura, le generás problemas irreversibles. Parece una atrocidad hacerle eso a los niños. Te querés autopercibir foca, sé una foca, yo no tengo problema, pero no tengo que pagar la cuenta de eso", sentenció.

Milei le bajó el precio a la marcha LGBT

También cuestionó la política de cupo laboral trans y extendió su crítica a cualquier medida de discriminación positiva. "El cupo está mal en todos los ámbitos. Lo que nosotros venimos a proponer es la igualdad ante la ley", afirmó, y desestimó la existencia del Ministerio de la Mujer durante el gobierno anterior: "¿Para qué sirvió? Si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer y Alperovich violaba a la sobrina. Esto se arregló con mano dura, nosotros bajamos 50% los delitos en el último año".

El mandatario aprovechó la entrevista para referirse a otras figuras políticas. Sobre Cristina Kirchner, desestimó cualquier relevancia en la actual escena política: "No me importa lo que dice, ni ella ni ninguno. Son de cabotaje, muy poquita cosa. Nadie reconoce en Cristina Kirchner un líder de nada". En contraste, tuvo palabras más elogiosas hacia el ex presidente Mauricio Macri, aunque sigue sin confirmar un acuerdo electoral: "Macri posicionó bien a la Argentina en términos internacionales".

Y sumó: "La última vez que hablamos me felicitó por la baja de retenciones. No hay bronca con el PRO". Sobre su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Milei reafirmó que no forma parte de la toma de decisiones cotidianas, pero justificó haberla elegido como compañera de fórmula: "Mientras resuelva la tarea que tiene que hacer, ¿cuál es el problema? En el momento, la decisión fue la correcta y los resultados lo demostraron".

Javier Milei redobló sus críticas a la comunidad LGBTIQ+ y defendió su discurso en Davos

Por otra parte, el Presidente se refirió a la negociación con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo préstamo, lo que facilitaría el levantamiento del cepo cambiario. "Estamos trabajando en avanzar con un acuerdo, pero Argentina depende de sí misma. Nuestra estrategia es mantener el déficit cero y una política monetaria dura", explicó. Milei aseguró que, incluso sin asistencia del FMI, el cepo cambiario será eliminado en 2026. "El 1 de enero de 2026 no existe más el cepo. Si hay desembolsos del fondo, podemos hacerlo más rápido", proyectó. En defensa de su gestión, destacó que "el 78% de las cosas que prometimos en campaña las estamos cumpliendo", aunque responsabilizó a la burocracia estatal por las demoras: "No vamos más rápido por la máquina de impedir, que maneja el partido del Estado, que pide privilegios".

El presidente insistió en que hubo una "manipularon mi discurso"

Finalmente, anticipó que seguirá avanzando con su plan de ajuste: "La motosierra sigue, ahora vamos contra 50 organismos del Estado que vamos a cerrar, transformar o fusionar. Argentina tiene 27.000 leyes vigentes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones. Vamos a aplicar el método Elon Musk: cada dependencia debe informar qué se está usando; todo lo demás se deroga".

Y por último, ratificó la intención del Gobierno de reducir la cantidad de elecciones en el año y cuestionó el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Son una cachetada en la cara de los argentinos. Es un invento siniestro de Néstor Kirchner para hacer encuestas y apretar gente con los resultados. La política tiene que estar al servicio de la gente, no al revés", concluyó.