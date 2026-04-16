Furia corrió a De Brito por bancar a "La Tora" y el conductor cuestionó que quiera cobrar por las notas: "No sos Pampita"

Juliana "Furia" Scaglione, una emblemática y llamativa participante de ediciones previas de Gran Hermano, volvió a estar en el centro de la escena luego de ser invitada a participar de La Casa de los Gemelos, un reality español que funciona en una dinámica de cárcel y con muchas peleas. Desde allá, y con Coti Romero como coequiper, cuestionó a Lucila "La Tora" Villar, quien fue defendida por el conductor Ángel de Brito, acción que derivó en una escalada de entredichos.

"Para vos, Ángel de Brito", lanzó Furia desde el nuevo espacio televisivo que la encontró como protagonista y a nivel internacional. "Dejen de defender lo indefendible. Sigan viendo", añadió enseguida y contra las cámaras. Al verlo el periodista desde su streaming Bondi, relativizó el conflicto y tuvo un diagnóstico muy duro con respecto a la forma de moverse tanto en la vida como en los medios de comunicación por parte de la disruptiva influencer.

"Lo vive como algo muy infantil ella todo. No es que esté en contra de una ni a favor de otra. Hablaba del trabajo profesional de llevar un streaming adelante. Hay gente que es muy buena en otras actividades y la rompe en otros lados y hay gente que le fue muy bien", reflexionó De Brito en relación a sus elogios para con Villar, quien está al frente de algunos de los streamings de Telefe.

"Por ahí "La Tora" como panelista o conductora de tele es un choque. No sabemos porque no pasó. Pero estaba hablando de eso en particular", explicó el conductor de LAM en América TV. Al mismo tiempo, le recomendó a Furia que "tiene que ser un poco menos infantil porque es una chica grande para tomarse todo a pecho".

Ángel De Brito no se guardó nada contra Furia.

En ese sentido, sentenció que "a veces parece que Furia no aprovechó su momento", por haber estado en la cresta de la ola y luego haber casi desaparecido de las pantallas. "Va a quedar como (Vivivana) Colmenero, quejándose de Gran Hermano 20 años después. Porque tuvo un momento para hacer de todo y lo dejó pasar por sus caprichos", cuestionó el periodista.

"Ahora está con los delirios de que quiere cobrar notas. No sos Pampita. No se las pagan a Pampita imaginate si le van a pagar a Furia para ir a un programa de televisión", lanzó sin filtros De Brito. "Entonces como que no conoce el medio y se manda boludeces. Después va a pasar de moda, como pasó con tanta gente que hemos visto pasar", concluyó.