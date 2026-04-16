Wanda Nara le hizo una cámara oculta a su hijo y su reacción se volvió viral

Wanda Nara comenzó a grabar una serie vertical para las plataformas de Telefe y luego comenzará con una película que se estrenará a fin de año. Y, claro, con alguien tenía que practicar: ¿qué mejor que un hijo?

La mediática planeó una cámara oculta para el mayor de sus hijos, Valentino López, quien la había dejado de seguir en Instagram. Angustiadísima, rompió en llanto en su casa y dejó al joven completamente descolocado, sin reacción. Sobre todo, sin entender si la congoja era real o si su mamá estaba ensayando sus líneas.

Wanda Nara comenzó a grabar una serie vertical para las plataformas de Telefe

"¡Vos me dijiste, má! ¿Pero para llorar?", se lo oye al adolescente en el video que Wanda subió a sus redes. Fuera de foco, se escucha la voz de Martín Migueles, quien le pide a Valentino que la vuelva a seguir y le dé un beso.

"Es mujer, pelot... Lo que a vos te afecta, a una mujer no le afecta. Lo que a una mujer le afecta, a un hombre no le afecta. Es importante. Sos el hijo, bol... Hablan en todo Telefe, bol...", aconsejó el padrastro.

Valentino López fue víctima de los nuevos trabajos de Wanda Nara

La escena, que en un primer momento parecía una discusión doméstica genuina, fue evolucionando hacia una clase de actuación en vivo, con todos los elementos de una comedia familiar.

Valentino, aún sin entender del todo la magnitud de la escena de llanto, intentó defenderse: " Wanda BadBitch me dijo que la sigue ", buscando probar que no había intención de herir a su madre.

La broma de Wanda Nara a su hijo Valentino 😂❤️ pic.twitter.com/krTnGEdhgJ — MF (@MundoFamososOk) April 16, 2026

La reacción del adolescente fue de total incredulidad: "Pero si es por eso, ya te empiezo a seguir". Wanda apareció en cámara entre lágrimas y abrazó a su hijo. " ¿Esto es de verdad o estás actuando? ", le preguntó Valentino. "¿Cuándo actúo yo?", se quejó la mediática. "Siempre, acá", respondió su hijo mayor, dando lugar a una risa contenida.

"Hablan en todo Telefe, bol...". Esa frase resumió cómo la intimidad y el espectáculo se entrelazan en la vida de quienes hicieron de su familia un verdadero clan mediático. La Bad Bitch reforzó esa idea con una declaración que sintetiza el peso de la mirada pública: "¡Yo trabajo en el canal de la familia! ¡Decime que me amás!", continuó.

Wanda Nara

"No entiendo si es real o no, porque estás haciendo una comedia", siguió la confusión por lo que Migueles remató: "En la comedia no se llora, bol... Lo dejaste en Italia, Francia, ¿dónde está tu corazón?".

El momento culminante llegó cuando Wanda Nara abrazó a su hijo y le pidió: "Decime que me amás". Él respondió, todavía dudando de la veracidad del problema: "Sí, te amo". Finalmente se reveló que era todo un acting: "Te salió muy bien". Martín Migueles, sumando el toque final, confesó: "Estuvimos practicando toda la noche, ¿no ves mis ojeras?".