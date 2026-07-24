El detrás de las estafas con falsos famosos como Kevin Costner o George Clooney: por qué las víctimas llegan a creerles

El caso de la jubilada de 70 años de General Madariaga que creyó durante meses que mantenía una relación con el actor Kevin Costner volvió a poner el foco sobre un tipo de ciberdelito que crece al ritmo de las redes sociales y la inteligencia artificial. Lejos de tratarse de simples engaños económicos, los especialistas advierten que estas maniobras están diseñadas para explotar las emociones y construir una dependencia psicológica antes de pedir dinero.

Los delincuentes se hacen pasar por figuras como Kevin Costner

La mujer siguió durante meses a un supuesto perfil del protagonista de El guardaespaldas en TikTok. Luego continuó la conversación por la aplicación Zangi, donde el estafador logró convencerla de pagar más de $3,6 millones por un falso carnet de un club de fans e incluso le propuso vender su casa para mudarse a California. Pero, ¿cómo puede una persona llegar a creer que realmente está hablando con una estrella de Hollywood?

Para la psicóloga Anabella Serventi, la explicación está muy lejos de la ingenuidad. "La primera reacción es pensar que la persona fue demasiado ingenua y 'cayó' en una trampa, sin embargo, el mecanismo de manipulación es mucho más complejo. En estos diálogos se apela al sesgo de autoridad, a la ilusión de intimidad, al aprovechamiento de necesidades emocionales que surgen del aislamiento y la soledad o incluso de un fanatismo por una celebridad que su entorno social no comprende o subestima... la persona realmente cree que fue elegida entre muchos, es llevada a categorizar esa relación como 'muy especial' y se le pide guardar el secreto", explicó.

Según la especialista, el dinero no suele ser el primer objetivo de los delincuentes. "Primero generan el vínculo afectivo, muchas veces es de impacto, es presentar que se tiene un gran problema y que seguramente esa persona a la que especialmente contactó podrá ser de mucha ayuda, y en otros casos el vínculo se construye en un período de tiempo determinado haciéndole creer a la persona que si el manager o representante se enterase estaría en problemas, de manera que la hace cómplice de un secreto muy especial con carga afectiva", destacó.

Para lograrlo utilizan distintas herramientas de manipulación psicológica. "Se apela al sesgo de autoridad, la ilusión de intimidad y las necesidades emocionales que surgen de la soledad y el aislamiento", resumió. Uno de los aspectos que más desconcierta es que muchas personas continúan creyendo en la relación incluso cuando aparecen pruebas evidentes del engaño. Serventi explicó que allí intervienen distintos mecanismos cognitivos. "Cuando aparece el indicio del engaño, para la víctima puede ser inaceptable y entonces buscará cualquier anclaje que le dé la razón. La mente recurre a esas distorsiones y sesgos para defenderse del dolor de la verdad", dijo.

El lado invisible de la estafa: por qué personas inteligentes creen que hablan con Kevin Costner o George Clooney

Y añadió: "También se juega con la vergüenza, el miedo al ridículo y lo que dirán sus familiares". En ese contexto, la soledad aparece como uno de los principales factores de riesgo: "Absolutamente. La soledad no deseada se considera una de las epidemias más preocupantes hoy en día, y estas estafas hacen uso de esa condición. Cuando la persona se siente especial, vista, tenida en cuenta, elegida, esa vulnerabilidad emocional baja cualquier barrera o filtro de alerta".

La especialista sostuvo que los ciberdelincuentes identifican con precisión las carencias afectivas de sus víctimas: "Suelen aprovecharse de la necesidad de sentirse especiales asociada a una autoestima fragilizada, a la soledad, a la búsqueda de una mirada especial, de status, la necesidad afectiva que los lleva a creer que si hacen lo que les pide esa personalidad famosa se enamorará de ellos. También se juega la empatía excesiva ligada a un rasgo de 'salvador' exacerbado".

Por eso remarcó que pensar que uno es inmune a este tipo de maniobras constituye un error. "Es un error, porque las técnicas llamadas catfishing o impersonation cobran cada vez más complejidad. Con el uso de la IA para alterar voces, videos e imágenes la elaboración de estas estafas es cada vez más refinada. Si sumás eso a una vulnerabilidad emocional y psicológica y a un entorno que no sostiene a tiempo, es bastante esperable que muchas personas caigan en estas estafas aunque sean muy inteligentes en muchas áreas de su vida", expresó.

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Serventi remarcó que las secuelas psicológicas suelen perdurar mucho más que la pérdida de dinero. "El daño psicológico es profundo. Muchas veces impacta en los vínculos alrededor, las personas dejan de salir o socializar por vergüenza, su autoestima se fragiliza aún más y aparece una desconfianza básica por toda persona nueva que se acerque".

Además, explicó por qué muchas víctimas demoran tanto tiempo en denunciar. "Las víctimas sienten muchísima vergüenza porque justamente pasan de sentirse muy especiales a muy expuestos en su vulnerabilidad e inteligencia. Tardan en denunciar por el escarnio social, por el temor a ser burlados por su entorno cercano y por la viralización de este tipo de noticias", sostuvo.

La psicóloga también describió algunos comportamientos que pueden advertir que una persona está siendo manipulada por un estafador virtual. "Las primeras conductas que llaman la atención son las de ocultamiento: ocultan las conversaciones, están esquivos a comentar con quiénes dialogan, se ponen muy ansiosos si se corta internet, duermen con el teléfono bajo la almohada esperando notificaciones, pueden pedir transferencias de dinero sin explicar por qué y buscan aislarse para mantener la conversación en secreto", expresó.

En esos casos, recomendó evitar los cuestionamientos directos y ofrecer contención: "Uno puede optar por decir: 'Yo sé que me dijiste que no está pasando nada y que no te pasa nada, pero algo te conozco y noto algunos cambios, quiero que sepas que estoy para ayudarte, para escucharte', y adoptar una actitud sin juicios". También sugirió acompañar a la persona a realizar la denuncia, buscar ayuda terapéutica y reforzar su red de apoyo.

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Finalmente, Serventi advirtió que el crecimiento de las redes sociales, los servicios de mensajería privada y las herramientas de inteligencia artificial seguirá potenciando este tipo de delitos. "Lo facilitan y lo promueven. Los canales privados y la facilidad de mostrar otras identidades en el mundo digital son facilitadores de este tipo de situaciones. Todos entienden que tienen un mensaje trascendental para transmitir y nadie quiere quedarse afuera", concluyó.