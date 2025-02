Graciela Alfano y su nuevo "hit": la verdad detrás de su tan mencionado romance con el DJ Fer Palacio

Si algo nos enseñó Graciela Alfano a lo largo de los años es que siempre tiene un as bajo la manga para sorprendernos. Y esta vez no fue la excepción: la diva fue captada en San Isidro, muy bien acompañada por el reconocido y exitoso DJ y productor musical Fer Palacio, el joven de 34 años conocido por hacer bailar a Lionel Messi y su familia. ¿Nuevo romance en puerta o simplemente una colaboración artística? La realidad fue dada conocer en las últimas horas. La primicia la dieron en LAM (América TV), donde Ángel de Brito, fiel a su estilo, mantuvo el suspenso antes de soltar la bomba: "La señora Graciela Alfano fue vista con...".

Y cuando se reveló el nombre, el panel estalló en chistes y especulaciones. Pepe Ochoa, con pruebas en mano, detalló: "Fue vista con el famosísimo DJ, Fer Palacios. Esto que vemos en pantalla es en una colectora en San Isidro. Iban ellos dos, solos en este auto". Desde ese momento, las redes sociales hicieron lo suyo. En cuestión de minutos, X (ex Twitter) se llenó de comentarios: "La Alfano siempre nos sorprende... ahora con un DJ"; "Cuando creo que nada más me puede sorprender, llega esto".

Pero como siempre, no faltaron los haters: "Que cringe me da esta señora. Ya está grande". ¡Por favor, déjennos soñar! Mientras los usuarios debatían sobre este inesperado dúo, otra versión comenzó a circular: la relación entre Graciela y Fer Palacio no sería amorosa, sino comercial. Según Fefe Bongiorno, el DJ habría contratado a Alfano para participar en un video musical. "Hablé con una muy buena fuente, me dijeron que Fer la contrató a Graciela", escribió.

La verdad de la milanesa sobre el romance entre Alfano y Fer Palacio

Y siguió: "Fue para una presencia en un show suyo que después se va a subir a YouTube. Nada más... por ahora"- Mientras tanto, Alfano sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: divertirse. En sus redes, se mostró disfrutando de una lujosa cena con amigos, mientras que Fer Palacio sigue con su exitosa gira por Chile, donde en su último posteo se lo vio relajado en un yate junto a dos señoritas. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Dejémoslo en suspenso.

Para quienes aún no lo conocen, Fer Palacio es un DJ y productor argentino que se hizo viral en pandemia con sus sets en vivo y logró tocar para eventos privados de figuras como Lionel Messi. Con colaboraciones junto a J Balvin, María Becerra y L-Gante, supo convertirse en un referente de la música urbana y electrónica en Latinoamérica, elegido por las principales figuras de este país. En su página oficial, anuncia que está explorando nuevos sonidos y apostando por el Afro House.

¿Será que Alfano formará parte de esta nueva era musical o estamos ante el crossover más inesperado del año? Solo el tiempo (y las redes) lo dirán. Por ahora, lo único seguro es que Graciela sigue siendo la reina del espectáculo, y nosotros, sus fieles espectadores. ¡Larga vida Grace!