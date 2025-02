"Voy a comprar Canal 9": la descontrolada noche de Horacio Pagani tras haber ganado en la quiniela

Luego del bizarro momento en el que Horacio Pagani celebró haber ganado en la quiniela e interrumpió una publicidad no tradicional que hacía el conductor de Bendita TV, Beto Casella, un día después el periodista deportivo ingresó al estudio en una limusina, vestido con un traje y una galera doradas, y con una copa de champagne en la mano. Sólo ganó 242 mil pesos, pero la trascendencia que tuvo el monto motivó el show.

"Vine para festejar con mis compañeros", soltó en mediático junto al actor de talla baja Leo Raff, quien interpretaba a una rubia despampanante también vestida de dorado. Ella misma fue la que le dio un beso en la frente que le quedó marcado. "Desde (Alejandro) Romay que no se veía algo así", bromeó Any Ventura, panelista histórica del ciclo.

"¡Pagani, el hombre del momento!", se leía en la placa del programa de El Nueve. Mientra tanto, Casella le adjudicaba frases que su compañero no había dicho: "Me la patino en todo el día" y "no me importa nada, la reviento enseguida". "Ahí llega Horacio Pagani", presentó cuando ingresaba al estudio y comenzaba a sonar "Aguante matador", interpretada por Cacho Castaña.

El conductor también contó las supuestas pretensiones que había tenido el periodista deportivo para volver al programa. "Si quieren que vaya hoy, quiero ropa de Tito de Matices", deslizó, antes de agregar que le habían tenido que "conseguir joyas" para que acceda a ir.

En esa limusina llegaba al estudio de El Nueve Horacio Pagani.

"No la gastes toda en minas", le gritó Alejandra Maglietti. Su compañera también le dio otro sabio consejo: "Tené cuidado, no caigas en ninguna viuda negra". Antes Pagani había relativizado lo que había ganado, más allá del show que montaron. "Después voy a explicar todo buenamente. Porque me atoraron todo el día. No gané la lotería", señaló, en relación al premio de 242 mil pesos que ganó por haber apostado en la Lotería de Santa Fe al 1717, además del 717 y el 17.

En ese sentido, Casella se permitió adivinar que "mínimo, de 12 a 15 personas" lo llamaron. "Horacito, ¿te acordás de mí? Los amigos del campeón", describió el conductor. Luego le hizo algunas preguntas: "¿Pensás cambiar algunos hábitos? ¿Dejar de levantarte más temprano? ¿Cambiar el vino que tomás? ¿Empezar a darte algunos gustos más caros?".

"Voy a mejorar el vino y el champagne", aseveró el protagonista. "Vamos a ir a las islas griegas", sumó luego de que Casella le recuerde sus deseos de conocer Creta. Antes había sido uno de los primeros que le dijo: "Yo estuve siempre, Horacito. Eso lo tenés presente ¿No?". "Vos estuviste siempre y creo que te mereces una parte de la fortuna", había bromeado Horacio.

"¡No gané nada!", se animó a confesar en un momento Pagani. "Yo juego poco, no me animo a jugar mucho. Quiero explicar...yo juego dos cafés", relativizó. También el tango que tanto le gusta a Pagani tuvo lugar. "Con guita, cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios. La cuestión es ser un seco y que te llamen señor", recitó. Es parte de la letra de Pa' que sepan cómo soy que interpretaba Julio Sosa.

Horacio Pagani.

La tónica humorística continuó y llevó a Pagani a confesar parte de sus planes: "Estoy estudiando todo, voy a comprar Canal 9", lanzó el periodista deportivo, quien despertó aplausos y apoyos de todo tipo. "Casi no dormí en toda la noche. ¿Sabés lo que es la sensación? Es una cuestión importante, yo diría que mundial. ¡Es un número entre 10.000!", reflexionó hacia el final.