Occhiato presentó lo nuevo de Luzu TV en guerra con Migue Granados: "No nos para nadie"

Este lunes 17 de marzo de 2025, Luzu TV, el canal de streaming fundado por Nicolás Occhiato, inició su nueva programación con varias novedades y ajustes en su grilla horaria. El relanzamiento se produce en medio de una intensa competencia en el ámbito del stream, especialmente con Olga, la plataforma liderada por Migue Granados.

Hundido en la ansiedad y miedo por la repercusión del nuevo lanzamiento y en un nuevo estudio, el conductor lanzó una indirecta a su máximo competidor: "Estamos trabajando con mucho esfuerzo para que sea un gran año para rodo nosotros y nuestra comunidad... Sin grandes invitados, sin bandas, sin presentaciones estelares", escribió en su posteo de Instagram donde además presumió sus recientes vacaciones en Estados Unidos con su novia.

Los fanáticos de ambos canales entendieron que se trataba de una insinuación a su enemigo, ya que el pasado lunes ellos dieron inicio a su nueva temporada con un especial dedicado a Shakira; el evento se llamó "Sería increíble: Ya no llora", donde participaron Coti, Tuli Acosta, Bandalos Chinos, Yami Safdie, Luz Gaggi, entre otros artistas.

Novedades en la programación de Luzu TV

Un nuevo día marcó el estreno FM Luzu, un nuevo programa conducido por Cris Vanadia, que ofrece una propuesta similar a las tradicionales radios FM, combinando música y conversación para acompañar el inicio del día, el cual estaría diariamente a partir de la 7 de la mañana. Una hora más tarde, como era de esperarse por el público, comenzó "Antes que Nadie", un clásico del canal, con Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín "Trinche" Dardik, manteniendo su espacio habitual.

Los veteranos fueron los encargados de mostrar la renovación del estudio, que cuenta con tecnología de vanguardia y espacios adaptables que permiten una mayor interacción con la audiencia, fortaleciendo la posición de Luzu TV en el competitivo mundo del streaming argentino.

Luzu TV reinauguró el espacio diseñado para mejorar la experiencia de sus producciones. Este espacio incluye gradas con capacidad para casi 200 personas, permitiendo la interacción en vivo con el público. Además, cuenta con un escenario para presentaciones musicales, chroma para efectos visuales y áreas dedicadas a la creación de contenido multimedia.

El diseño visual del estudio presenta una estética moderna y minimalista, utilizando colores blancos y azules con una ventana vidriada que da la sensación de los viejos noticieros. Expectantes al nuevo estudio, los usuarios de X dieron su opinión: "La verdad me re gustó che y creo que es el que más me gusta de todos los que hicieron. Veremos cuando esté vacío y pasen los días, le tenía miedo al azul, pero la verdad me encantó", fue uno de los mensajes a favor del equipo, mientras que del otro lado se encuentran las personas que no aceptaron el nuevo estilo: "Los amo mal pero hay un poco de mal gusto en la escenografía en general, los planos personales se ven bien pero hasta ahí. Colores raros la verdad".

Olga confió en Martín Cirio para competir con el regreso de Luzu TV

Por otro lado, hay quienes optaron por mantener una postura más mediadora y dar consejos que Occhiato y su equipo podrán tener en cuenta, como lo hizo en otras temporadas al realizar cambios sugeridos por su comunidad: "Los planos cerrados quedan super bien. Abren plano y muy blanco. Aunque sea que metan LUZU en colores" o "Maso, tiene demasiado blanco, me hace mal a la vista. Estaría bueno que tengan dark mode".

El programa insignia, Nadie Dice Nada, retomó su horario matutino de 10:00 a.m. a 12:30 p.m., con Nicolás Occhiato al frente, acompañado por Flor Jazmín Peña, Santiago Talledo, Momi Giardina y Martín Garabal: " ¿Vos te pensás que alguien nos va a parar? No nos para nadie ", entonó la ex de Tinelli y a los pocos minutos el programa sufrió un corte de luz en pleno estreno.

El movimiento de Olga

El regreso de Luzu TV se da en un contexto de fuerte competencia con Olga, que recientemente incorporó a figuras que anteriormente formaban parte de la productora ubicada en calle Libertador, lo que intensificó la rivalidad entre ambos canales.

Es así que cuando el oriundo de Luzuriaga estaba listo para ganar el corazón de la audiencia, Migue Granados apostó a un eslabón fuerte: invitó a su steam a Martín Cirio, que en la actualidad está en el ranking de uno de los streamers más vistos del país. A pesar del intento desesperado por robar vistas, Nico Occhiato sobresalió con mas de 100 mil visitas en directo contra 90 mil que miró Seria Increíble.