Ian Lucas blanqueó su noviazgo pero las fechas no dan: todos miran a Evangelina Anderson

Mientras Ian Lucas cubre el Mundial 2026 junto a Marley, ocurrió un hecho que lo dejó sin palabras. En medio de una transmisión en vivo, su compañero lo mandó al frente sin querer al confirmar que el influencer estaba en pareja. La noticia, que circulaba como un rumor desde hacía semanas, terminó de confirmarse horas después y ya circularon las primeras imágenes junto a su novia, Renata Mónaco.

Mientras la charla giraba en torno a la experiencia mundialista y el gran presente de la Selección Argentina, Marley hizo un comentario sobre la ausencia de su compañero en algunos momentos de la cobertura. Sin filtro y con la espontaneidad que lo caracteriza, dijo: "Ian, pobre, se está recuperando. Está con la novia ". Las risas del equipo no tardaron en llegar, pero apenas terminó la frase, el conductor advirtió su desliz: "No sé si había que decirlo. Era secreto".

En Intrusos mostraron las fotos de Ian lucas con su novia en pleno Mundial 2026

Lejos de frenar ahí, Marley siguió revelando detalles sobre la joven que había viajado para acompañar al influencer: "La novia se vino de otro lado a Kansas. Me mostró las fotos y es hermosísima. Una bomba. Todo esto no lo dijimos al aire, olvidate ", comentó entre risas, ya consciente de que la primicia se le había escapado. La secuencia se volvió viral en cuestión de minutos y las redes sociales comenzaron a buscar pistas sobre la identidad de la misteriosa joven.

Más tarde, Ian habló en un móvil con Flor Peña para el programa que ella conduce junto a Marley en Luzu TV y no le quedó otra opción que confirmar el romance: "Es novia ya".

"Es novia ya", Ian Lucas blanqueó su romance

El influencer aclaró que nunca intentó ocultar la relación, sino que su novia no es una figura pública y ambos prefieren preservar su intimidad. Además, reveló que llevan aproximadamente tres meses conociéndose: " Ella estudia marketing, otra cosa ".

Esa declaración despertó especulaciones entre los seguidores, ya que las fechas no coincidirían con los rumores que tiempo atrás lo vincularon sentimentalmente con Evangelina Anderson. Ambos se conocieron durante su paso por MasterChef y, aunque la modelo siempre negó haber tenido una relación con él, durante meses circularon versiones sobre un breve romance que habría terminado en medio de supuestos desplantes públicos.

Como si fuera poco, una nueva cobertura para Telefe terminó de blanquear el noviazgo. Marley e Ian Lucas protagonizaron una divertida escena cuando el conductor decidió ingresar a la habitación de su compañero.

"Mi dormitorio no se puede mostrar", advirtió Ian entre risas y visiblemente incómodo, intentando resguardar la privacidad del lugar. Sin embargo, Marley insistió, abrió la puerta y se encontró con una sorpresa. Al ingresar descubrió a Renata Mónaco, la flamante novia del influencer, y no tardó en reaccionar. "¿Quién está? ¿La novia?", preguntó con picardía al verla. "Bienvenida, Renata", agregó, mientras la joven respondía con un tímido: "Hola, ¿qué tal?".

Marley dejó al descubierto en plena transmisión a Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas

La situación terminó de sonrojar a al creador de contenido, que entre carcajadas intentó ponerle fin al improvisado momento. "Dale, dale, chau", le pidió a Marley para que dejara de filmar. Luego, entre risas, agregó: " Después dicen que estamos peleados ", en referencia a los rumores de mala relación entre ambos.

Pero Marley continuó con las bromas y, mientras Ian Lucas intentaba cambiar de tema, elogió a la joven: "Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?". Finalmente, cerró el momento con una frase que resumió el interés que despertó la pareja: "Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles".