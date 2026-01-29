Intentó besar a la fuerza a Karina Jelinek, quedó grabado y ahora niega todo: "Amarillismo puro"

El viernes 16 de enero, durante un exclusivo desfile en Punta del Este, Karina Jelinek fue víctima de un episodio de acoso que quedó registrado en video. Las imágenes se difundieron en las últimas horas y generaron un fuerte repudio que llevó al hombre involucrado a salir a dar su versión. Spoiler: no se hizo cargo.

El hecho ocurrió en el evento Punta Fashion Sunset, ante la presencia de invitados y figuras del espectáculo, y volvió a poner en debate la falta de seguridad y de protocolos para proteger a las mujeres en espacios públicos y de alta exposición.

Karina Jelinek participó de un desfile en Punta del Este y terminó con un hombre intentando besarla a la fuerza

Mientras posaba junto a su pareja, Flor Parise, un hombre de camisa celeste y gafas se acercó a Jelinek, primero para pedirle una chalina que ella tenía al cuello y que aparentemente le pertenecía. De manera intempestiva, Máximo Viaggio intentó besarla en la boca sin su consentimiento. La modelo reaccionó de inmediato: giró la cabeza para evitar el beso y lo empujó con la mano, quedando visiblemente incómoda y en estado de shock.

El episodio fue abordado en Lape Club Social. La abogada uruguaya Paula Domínguez Miller explicó que, según la legislación local, lo ocurrido se encuadra como violencia sexual, un delito que excede el mero acoso y requiere respuestas firmes tanto de la Justicia como de la organización de este tipo de eventos. Por su parte, el periodista Gustavo Descalzi agregó que, tras lo sucedido, Jelinek habló con la organización para suspender su participación, aunque finalmente decidió continuar en el desfile por profesionalismo, ocultando el mal momento y poniendo "cara de póker".

Según algunos periodistas, Karina Kelinek pidió no continuar con el desfile después del tenso momento

Al igual que en los medios, en redes sociales el video se volvió tendencia, con todo tipo de comentarios repudiando el accionar del hombre; y la repercusión lo obligó a romper el silencio: "E sto es un disparate, una difamación. Es amarillismo puro . No puede ser que los medios no chequeen las cosas, sobre todo cuando tocan temas tan sensibles", dijo Máximo en diálogo con TN Show.

Lejos de replantearse el hecho de haber intentado besar a una persona sin su consentimiento, se mostró preocupado por su imagen pública. En ese contexto, confesó que ya se encuentra asesorado por abogados penalistas en Uruguay y que avanzará con demandas tanto penales como civiles contra el mediode Montevideo que publicó la noticia y contra quienes replicaron la información. "Esto atenta directamente contra mi buen nombre y honor. Encaja en uso indebido de imagen, calumnias y varios supuestos penales", sostuvo.

Viaggio aseguró que conoce a Jelinek desde hace más de 20 años. "No es mi amiga, pero nos conocemos muy bien , somos prácticamente de la misma edad", dijo, en un intento por explicar una supuesta complicidad que no se observa en el video.

Según su relato, se encontraba al costado de la pasarela porque es amigo de los organizadores del evento, quienes le pidieron que ayudara a contener al público: "Soy cero cámaras, nunca me interesó figurar. Yo estaba parado ahí y simplemente la saludé. Le dije 'Hola, Kari'. Realmente todo lo que dijeron es un disparate", continuó justificándose.

Karina Jelinek con la pashmina de Máximo Viaggio

En ese contexto, aseguró que fue la propia Jelinek quien tomó su pashmina de manera espontánea: "Ella estaba mirando la pasarela y, de forma impulsiva, me agarra y me acerca para sacarme la pashmina. Se ve que le gustó y la usó como accesorio. Cuando me acerco, le doy un beso en el cachete y le digo: 'Es de cashmere, rompela'. Y ella sale a desfilar con mi pashmina y la rompe. Explicame dónde está el abuso ", negó.

Todo indicaría que, aunque tiene 43 años, quien continúa manejando las decisiones centrales de su vida es su mamá. En ese marco, aseguró que la decisión de denunciar es familiar: "Vengo de una familia de abogados. Mi madre, Silvia Pedretta, es una referente en la defensa de los derechos de las mujeres desde hace más de 20 años. Es reconocida por su trabajo en temas de género y derechos de las mujeres y participa activamente en comisiones, jornadas nacionales de abogadas y debates sobre paridad de género", subrayó.

Karina Jelinek en un desfile en Punta del Este