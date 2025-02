Jonatan Viale tildó de ensobrados a sus ex compañeros de LN+ y reconoció: "Quise ayudar a Milei"

Era cuestión de tiempo. Después de que se filtrara un recorte de la entrevista que Jonatan Viale le realizó a Javier Milei en la Casa Rosada con motivo del escándalo por la criptoestafa encabezada por el presidente, el hijo de Mauro tuvo que poner la cara en su programa de TN y, aunque reconoció que cometió "un error", cargó contra sus ex compañeros de LN+. Spoiler alert Lo mandó al muere a Santiago Caputo, en línea con las últimas declaraciones de Mauricio Macri. ¿Casualidad?

La reacción del periodista llegó tarde. Si bien faltó a su programa de radio, se hizo presente en el piso de TN para intentar explicar el papelón que quedó al descubierto después de que en el canal de YouTube de la misma señal se publicara la entrevista completa, sin los recortes cincelados por Karina Milei y Caputo, el asesor sin firma de Milei.

"Estoy muy bien, no tengo idea de cómo estoy acá, pero créanme que era mucho más fácil quedarme en la cama, tapado, tranquilo. Me vino a buscar un gran amigo y me dijo algo que me hizo pensar un poco. Me dijo: 'No te dejes quebrar, no les des el gusto'. Algo así como 'levantate por Romeo, levántate por Rafi, levantante por Mica, levantate por Mauro. Y bueno, ahí me di cuenta de que tenía razón", arrancó, en posición de víctima.

"Los que me critican son unos resentidos"

"Acá estoy, por respeto a ustedes que nos siguen todos los días e hicieron de este espacio el programa líder de la discusión política argentina, lo cual me da mucho orgullo. A ustedes lo que tengo para decirles primero es que ni en pedo los voy a defraudar, no me voy a dejar quebrar por un grupo de mala gente, de resentidos, de envidiosos, de mala leche... que quieren destruir la credibilidad de alguien que, por lo menos, intenta hacer las cosas bien o lo mejor posible siempre; equivocándose y mucho".

"Para los que tengan alguna duda sobre mí... está bien, pero yo les puedo asegurar que nunca jamás en la perra vida agarré un mango no de este, de ningún Gobierno. No necesito, no quiero, no me interesa. Tuve mil oportunidades y las rechacé todas. Mirá, las rechacé todas. ¿Qué pasó ayer? Vamos al foco".

¿Viale se pisó? El plan "contención" que ya activó el Gobierno

"Ayer había sido una entrevista que, de verdad te lo digo, muy interesante. Y se cagó al final. Y, sí. ¿Por qué? No sé. No tuve la firmeza de echarlo a la mierda a Santiago Caputo. Me llamó, me pidió disculpas, me dijo: 'Echame la culpa de todo a mí'. ¿Qué se yo? No sé. Ya no sirve, ya pasó. Siendo que el tema por el cual entra Caputo a pedir la interrupción era absolutamente banal. Y eso me da una calentura, porque hubo 60 minutos antes tremendos y nadie agarró eso. Caputo no quiso que aparezca una parte en la que Milei pedía la asesoría de Cúneo Libarona. Nosotros dejamos pasar eso porque era absolutamente irrelevante y no hacía al contenido principal de la nota, que era todo lo otro".

La versión de Joni Viale sobre la fallida entrevista a Javier Milei

"¿Qué pasó ayer en la entrevista con Milei? Les voy a decir exactamente la verdad. Íbamos una hora de entrevista, 62 minutos en donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso Libra. Le preguntamos todo. Le pregunté si le pagaron, la estafa, (Hayden) Davis; si Davis había hablado con Karina (Milei), ¿viste que ahora apareció que Karina recibió plata? Le pregunté eso. Le preguntamos por (Mauricio) Novelli, le preguntamos por Karina Milei misma, le preguntamos por los cursos de trading de Milei, le preguntamos por Cardano, por si hubo coimas; le preguntamos por Cristina (Fernández de Kirchner), le preguntamos por el juicio político, le preguntamos por (Axel) Kicillof... Pero bueno, quedó eso. Son las reglas del juego, pero quedó ese minuto y pico.

"Al final, en la última pregunta se mete Santiago Caputo. Para lo que no saben, porque no tienen por qué saber, es el asesor de Milei; un pibe joven. Porque Milei, en un momento al final dice que iba a consultar al ministro de Justicia. Yo le pregunto: '¿Cómo va a seguir esto? La última que te pregunto'. 'Y bueno, lo voy a consultar con Mariano Cúneo Libarona', (fue la respuesta que le dio el presidente)".

"Ahí Caputo se da cuenta de que estaba cometiendo un error delicado. No tiene que él (por el presidente) preguntarle al ministro de Justicia cómo seguir, porque no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la Justicia. Entonces Caputo comete una grosería, dice: 'Paren, paren, paren'. Se metió en la nota y le dijo algo al oído a Milei, que no sé qué es. Yo dije: 'Ah, es por el quilombo judicial'. Usé esa palabra, quilombo judicial. Y acepté sacar esa parte. ¿Me equivoqué? Y, yo creo que sí. Creo que me equivoqué".

💣Bombita: lo que Caputo le dijo al oído a Milei fue: "Es un quilombo de la put... madre. Nosotros vamos a tener que usar esto y meternos un poquito en cosas turbias. Esto circula como opinión".

"¿Qué pasó? Te voy a contar. Tenía enfrente al presidente de la Nación, a su hermana, Karina Milei; al ministro de Economía (por Luis 'Toto' Caputo), al vocero presidencial, Manuel Adorni. Todos estaban ahí. Y los tengo acá a César y a Sofía que estaban ahí y son mis testigos. También lo tenía al asesor, Santiago Caputo, todos mirando. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierd... a Santiago Caputo. Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé... cosas que te pueden pasar. En ese momento pensé: 'Yo quiero que la nota esté, que no corra riesgo la nota, quiero asegurar el material'".

El temor de Viale a que le levanten la nota, la advertencia de Karina y el sincericidio: "Quise ayudar a Milei"

"Había sido un fin de semana con mucha incertidumbre. Te aseguro que todo el fin de semana estuve con miedo de que la nota se cayera. ¿Por qué? Porque el escándalo del 'Libra-Gate' es tan grande que me la podían suspender. De hecho, voy a contar una cosa más interesante. En la charla en off en la Casa Rosada, Karina Milei se me acercó y me dijo: '¿Viste que no te suspendí la nota?'. Pero estaba esa posibilidad, tenía miedo de que la nota se cayera. ¿Quise proteger al presidente? No, de ninguna manera. ¿Quiero que esto salga bien? Sí, quiero que al país le vaya bien. Estoy seguro de que esta es la única posibilidad que tenemos como país para salir adelante, pero no por Milei; no quiero que a Milei le vaya bien, no me interesa Milei; me chupa un huevo Caputo, no lo conozco a Caputo, creo que fue la tercera vez en mi vida que lo vi. No me interesa Adorni, no me paga este Gobierno; vivo desde hace diez años en un departamento de tres habitaciones en Belgrano. No tengo mansiones, no tengo Ferraris, llevo a mis dos pibes a un colegio privado normal de Belgrano, le pago la prepaga a mi vieja... es la verdad. ¿Me querés creer? Creeme".

"Yo sé que la gente que nos mira sabe que soy así y el que me odia... me va a seguir odiando. No me interesa tener una vida de lujos, no me interesa cobrar ni del PRO, ni de Milei, ni de nadie. Te cuento esto para que entiendas que no opero, que no milito y que no me interesa el periodismo partidario. No hago operaciones porque no me gusta. ¿Y además sabés por qué? Porque todo el mundo se da cuenta cuando miento, porque soy malo mintiendo, te lo juro. Porque me pongo colorado, me pongo ansioso, me pongo inquieto, no sé... Pero sí quiero, para ser cien por ciento honesto, que esto salga bien. ¿Sabés por qué? Porque con mucha honestidad, siento que desde hace muchos años que nos vienen haciendo mierda y quiero que esta vez salga bien".

"Con total sinceridad, creo que lo que pasó ayer en ese minuto de poca lucidez, es que quise ayudar a que esto salga bien. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. Me equivoqué. ¿El periodismo tiene que hacer eso? Y, la verdad es que no. El periodismo está para contar, está para investigar, está para incomodar; está para decir las cosas que están bien. ¿Siempre hacemos bien las cosas los periodistas? Y no, tampoco. La cagada es que está... o lo bueno, es que entramos todos los días a tu casa y vos fiscalizás. Y el día en el que de verdad hagamos las cosas mal, mal, mal; ese día me cambiás. Agarrás el control y decís: 'No te quiero ver más flaco, perdí la confianza en vos'. Yo siento que todavía tengo tu credibilidad y voy a seguir peleando por ello".

La advertencia a Milei por Caputo, en línea con las palabras de Mauricio Macri

"Acepto las reglas del juego, sino no estaría acá; esto es televisión. Allá ellos igual. El presidente deberá reflexionar sobre cuánto daño le hace una persona que se siente con la soberbia de meterse en una entrevista que después van a ver millones de personas. Le recomiendo al presidente que piense bien su entorno, se lo digo de corazón; porque yo quiero que al presidente le vaya bien. Tiene que repensar si esa gente que tiene alrededor le hace bien o le hace mal. Capaz es un genio, debe ser un genio; pero la soberbia te mata, te liquida. Por eso hay que saber cuando te equivocás, tener una esposa, tener amigos, tener un padre, una madre, un tío, lo que sea, que te diga: 'Pibe, bajá'. Pero eso lo tendrá que responder el presidente".

Joni se vengó y trató de ensobrados a sus ex compañeros de LN+

"A vos te digo, ni en pedo me bajo de este barco. Gracias a TN estoy acá y somos líderes. Vamos a seguir peleando por eso, no tengo mucha fuerza, pero me voy a recuperar. Estoy caído por las críticas, pero nos vamos a levantar. ¿Sabés por qué? Porque no le robé a nadie, no le hice daño a nadie; porque no jodí a nadie. Ya me fui de un lugar por no querer servir a un candidato, ya me fui o me fueron, no sé. Había que hacerle la campaña a una, un candidato; que sacó once, no sé. Y yo dije: 'No, ni por 80, ni por 100'. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo. Vos agarraste. Vos, a vos te hablo. Vos agarraste. Yo no. Pero vos te quedaste, ¿no? ¿No te acordás que vos agarraste? Vos, vos y el otro. Yo me fui de ahí. ¿Y? Dale no te escucho, contestá".

"Entiendo perfecto el vuelto y me la banco. Acepto las reglas del juego, soy grande, me cuidé en esto. Juego duro y ahora me toca recibir duro. Pero vos no te hagas el vivo, porque de vos me acuerdo de todo. Vos agarraste, yo no, yo estoy limpio. Yo tiro fuerte. Ahora hay muchos que dicen: 'Es de Milei, es un operador, lo cuida; sigue órdenes de Caputo'. A esos les digo: 'Me importa un carajo lo que opinen de mí. No trabajo para ustedes, trabajo para la gente'. No trabajo para los colegas, para Fopea. Si quieren venir con el premio, no trabajo para eso. Trabajo para acá, para los chicos (por sus compañeros), para que nos vaya bien, para hacer rating, para ganar guita como corresponde, pero no la guita sucia que vos agarraste. No me hace falta. Yo estoy bien con mi casa, con los chicos que los mando al colegio, con la prepaga de mie vieja que es cara y la pago. Hay gente que no. Hay gente que necesita tres pisos en Miami, un yate, esto, otro; obviamente que me gusta vivir bien pero no te confundas, yo no soy eso, sos vos eso. Estoy seguro de lo que soy, soy periodista. Soy periodista, mejor, peor; me equivoco, ayer me equivoqué. 'Caputo salí', le debería haber dicho. Pero hago lo mejor que puedo, soy comunicador; juego fuerte y entonces me la banco".

"Me voy a quedar mucho tiempo si acá el canal me lo permite, porque vos nos elegiste para el prime time de la señal de noticias líder de la Argentina. Esto es un lujo. No me pienso caer. Porque además de periodista, soy papá de dos pibitos hermosos que cuando me miran a la cara sienten orgullo de lo que ven. Y yo me quedo con eso. No necesito a María O'Donnell para que me diga: '¡Qué bien!'. No necesito a (Ernesto) Tenembaum. Me chupa un huevo lo que diga Alejandro Bercovich. No me siento ni mejor, ni peor periodista por la runfla de catadores de periodistas que hay en la Argentina. Yo estoy plantado. Mi familia me banca. Estoy bien parado porque vos que estás del otro lado desde hace muchos años me bancás.

Las sutiles críticas de Viale a Milei

"Mirame bien, a vos te digo: no vas a poder. No me van a poder quebrar. ¿Sabés por qué? Porque no hice nada malo y estoy seguro de que no hice nada malo. Vuelvo a la cronología. Llegamos al 2023, creo que estamos ante una nueva posibilidad de cambio absolutamente histórica, confío en Milei. Mirá, te voy a decir la verdad... a veces sí y a veces no. A veces me gusta y a veces no me gusta. Me gusta cuando habla de economía, cuando baja la inflación, cuando corta los curros, cuando se enoja con la casta y se pone todo colorado; ahora hay veces que no me gusta. No me gusta cuando insulta, no me gusta cuando lo pone a (Daniel) Scioli, no me gusta cuando dice que todos los periodistas son una mierd... No me gusta cuando mete estafadores en la Casa de Gobierno que le roban la plata a la gente, no me gusta su entorno... no me gusta".

La furia contra Pichetto y Alberto Fernández

"Hoy escuchaba a (Miguel Ángel) Pichetto que se hacía el gracioso en Radio Rivadavía con un colega (por Ignacio Ortelli) que se quedó callado, una pena. Pichetto me dijo: 'Periodista al servicio del poder'. ¿Podés creer? Pichetto, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político. El senador que le cuidó los fueros a Cristina (Fernández de Kirchner) para que no vaya presa. ¿Vos me decís a mí eso? El diputado que el otro día se abstuvo en Ficha Limpia porque, por lo menos, si tenés lo que tenés que tener por lo menos votá en contra. Pero no, te abstuviste. Ficha Limpia, para cuiar a los corruptos. El hombre que toda la vida defendió a la casta política. Cuando vi eso dije: 'Ah no'. Me banco la de Twitter, pero que estos tipos que destruyeron el país, critiquen a un periodista porque se metió Caputo al despacho, no. Por eso me levanté. Estoy seguro de que en Argentina y vos Pichetto sos mala gente".

💣Nota para Joni: Pichetto en la actualidad es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

"Nací en la tele, me voy a morir en la tele como le pasó a mi papá. Acepto las reglas de la opinión pública, son salvajes, pero acá estamos; acepto los memes, las cargadas. Lo que no acepto son las mentiras y los oportunistas. Lo que no acepto son las críticas de los colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Vos. Te llenaste de guita la campaña pasada, hermano. Te llenaste de guita con ese sobre marroncito. Yo no lo agarré. ¿Ok? ¿O querés que te cuente cuándo fue, con quién fue, en qué estacionamiento? Lo que no acepto es que los políticos ladrones me dan cátedra de moral a mí, que el kirchnerismo me enseñe a vivir. Que el golpeador de Alberto Fernández predique moral. Cerrá el orto Alberto, en mi vida le puse una mano a una mujer; hiciste de la Quinta de Olivos un cabaret. Por tu culpa murieron miles de argentinos por tu encuesta de mierda, que estabas contento porque medías un ochenta por ciento. Acordate, lo dijo (Martín) Guzmán. La cuarentena fue una bandera política y por eso fue la más larga del mundo. No me voy a dejar correr por es agente de mierda, acepto el error, pero no me rindo y por eso no se van a poder deshacer de mí".