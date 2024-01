¡Judas vive en Salta! Deschavó a su amiga "traicionera" en vivo y ella le declaró la guerra: "Me lo voy a quedar"

El 2024 empezó para Nicolás Occhiato con dos novelas en puerta. Una fue la protagonizada por él mismo y la otra que se dio de un momento a otro en su programa de streaming "Nadie Dice Nada". La única realidad es que ambas generaron más de 100 mil personas de audiencia por el interés de cada historia. Resulta que durante los primeros días del año, el conductor confirmó su relación en vivo y en directo con Flor Jazmín y todas las redes estallaron tras la confirmación del shippeo "Occhiamín".

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Desde aquel día en adelante, el programa que se transmite mediante Luzu TV se volvió tendencia por la cantidad de reproducciones y menciones de los dos protagonistas de esta esperada historia de amor. Pero las redes sociales volvieron a colapsar en las últimas horas con una nueva telenovela que sorprendió en un abrir y cerrar de ojos tanto Occhiato como a Flor Jazmín, Nacho Elizalde y a Momi Giardina, que son quienes participan del programa: las salteñas.

Todos los días se utiliza una sección con una consigna en particular, con la cual buscan la interacción constante del público a través de mensajes de voz y cuando creían que sería un día como cualquier otro, la polémica misma tocó a su puerta. Es que una joven, de nombre Giselle, envió un audio donde contaba que su amiga de toda la vida estaba encaminando una relación con su novio. ¡Traición!

El audio en específico relataba: "Tengo una amiga, ya tengo todas las capturas pero no sé cómo encararla y decirle que ya sé que se ve con mi novio a escondidas". Automáticamente la cara de todos los que estaban presentes en el estudio que se encuentra armado en Punta del Este, Uruguay, fue de indignación total por lo sucedido.

El staff del programa de Luzu TV Nadie dice nada

Frente a esto, decidió llamar a la salteña para conversar y conocer un poco más la historia de las oriundas de Salta que comparten el mismo novio a escondidas. Tras atender, Giselle les contó: "Lo descubrí hace unas semanas porque unas amigas mías me habían dicho que los vieron juntos, me mandaron una foto y yo cuando él se durmió le puse la huella de su celular y descubrí todo. Él duerme muy profundo entonces puse la huella para ver si podía encontrar algo y ver quién empezó. Me sorprendió porque la que empezó a tirarle onda fue ella".

La historia siguió: "Nos conocemos desde la primaria, desde 5to grado. La semana que viene cumpliríamos un año de novios y lo peor de todo es que ayer le mandé un mensaje para ver que me decía, le pregunté qué era lo que realmente sentía por mí y el muy forro me manda que el mundo se le cae si no está conmigo, que no es nadie sin mí, que no podría estar sin mí y mientras tanto a ella le manda mensajes diciéndole que la re ama".

Las caras de Occhiato y compañía eran cada vez peor y mientras intentaban buscarle la vuelta a lo ocurrido, Giselle continuaba con su relato. "Mi amiga ayer me habló diciéndome que extrañaba que nos juntemos a tomar mates y me dijo que quiere contarme que está conociendo a alguien y saliendo. Ella sabe que es mi novio porque cuando cumplimos cuatro meses ella ya estaba al tanto de todo".

Ante esto, el ex novio de Flor Vigna le consultó si quería que llamen a la amiga para ponerla al tanto de la situación, ya que por lo visto ella no se animaba a blanquearlo y Giselle, sin ningún tipo de dudas, accedió. "Llamarla podría ser una solución para sacarle la careta de una", lanzó. Y la novela se siguió agrandando cada vez más y más.

Flor Jazmín escuchando el relato de Marisol y Giselle.

Marisol atendió sorprendida de estar en vivo en Luzu TV y sin saberlo, se sometió a las preguntas hechas por Occhiato, que variaron desde su profesión y lo que hace en el día a día, hasta su situación sentimental. "No estoy en pareja ,pero estoy chongueando", le dijo.

Y agregó: "La última vez que me vi fue hace dos semanas. Soy de tener una sola pareja, monogamia. Conocí a esta persona en la ciudad capital. Tengo una sola amiga que es como que la tengo hace mucho tiempo pero de tener un grupo así de grande de amigos no. Giselle se llama mi amiga".

Ahí mismo, todos estallaron de gritos y de sorpresa porque finalmente, Marisol había admitido aquella relación de añares con Giselle, pero sin profundizar. En ese momento, Occhiato le avisó que estaban las dos en el teléfono porque la idea era unir su "amistad" en el programa. Pero el cruce no empezó para nada tranquilo.

"Ya sé todo de que te hablas con mi novio", lanzó Giselle sin ningún tipo de dudas lo cual Marisol le contestó: "¿Estás loca vos?". Y retrucó: "Mari, ya tengo todas las capturas. Pensé que eras muy buena amiga y que jamás me ibas hacer eso". Pero acto siguiente, la supuesta tercera en discordia cortó la llamada.

El teléfono se cortó y la única que siguió en línea fue Giselle, quien comentó que en ese mismo momento recibió un contundente mensaje: "Le dije que no se haga la víctima y me dijo que si esto se trata de una guerra y que hay que pelear, que me informa que se lo va a quedar".

Al día siguiente, llegó el capítulo dos de la novela. 115 mil personas esperaban conectadas para saber qué más hablarían o que más deschavarían una con la otra. Mientras ambas se encontraban en el teléfono, la que empezó la conversación fue Marisol con un contraataque mortal: "Contas todo lo que está a tu favor porque obviamente no vas a contar cosas que te van a dejar mal parada a vos".

A partir de ahí, se formó una división en donde Nacho Elizalde se mostraba a favor de Marisol, Occhiato imparcial y tanto Flor como Momi hinchaban por Giselle, pero sin entender del todo lo que estaba pasando. "Si es por eso y te molestó tanto lo de Lucas, en vez de seguir siendo mi mejor amiga, ¿Por qué directamente no me dijiste que hasta acá termino nuestra amistad y punto?", respondió Giselle. "¿No, la arruinaste vos?", disparó Marisol.

La historia comenzó a tener cada vez más capítulos. La amistad entre Marisol y Giselle, el novio de ella, llamado Benjamín, y ahora aparecería una cuarta persona en la novela: Lucas. ¿Quién es? Según contó Giselle, es un chico que conocieron hace tres años cuando ambas tenían 20 y con él también tuvieron una discordia.

Rápidamente, Marisol interrumpió el relato y dio su versión de los hechos. "Yo conocí a un chico, se lo conté a Giselle, hablamos por mucho tiempo, casi tres meses, él no sabía que a mí me gustaba y yo nunca se lo dije. Se lo conté a Giselle que lo estaba conociendo y que me gustaba. Pero mi mejor amiga, le importó un sorno porque se lo besó igual. Pasaron tres años de eso. Yo con él hable muchos meses y por algo se lo conté a Giselle y le dije que si se daba me gustaba formar algo. Giselle nunca me contó que se besó a Lucas".

Ahí mismo, la euforia cubrió todo el estudio porque la historia, finalmente se empezaba a dar vuelta. "Es verdad que me lo besé, pero ella no era la pareja de él, no llevaban un año de relación y no es mi culpa que él haya venido a besarme. Además, yo hablé con Marisol después de que me lo chapé a Lucas", insistió.

Marisol no se quedó callada. Mientras que en Luzu TV sometían a los oyentes a una encuesta para saber de qué lado estaban, los resultados que reflejaban una clara inclinación a favor de Giselle comenzaron a darse vuelta y los porcentajes a achicarse rápidamente. La historia, al parecer, no era la que se había contado en un principio.

"Ella ya lo sabía. Yo me enteré por medio de otras personas pero que me lo dijeron, ahora, yo voy a decir algo, empezó todo esto y a mí no me interesa pero me dicen de todo, me insultan, me critican por todos lados y yo quiero decir una cosa: Yo soy una zorra por haberlo visto a Benjamín para hablar con él porque jamás pasó nada por ver a una persona que es un amigo que lo conocí antes que Giselle el cual yo se lo presenté, soy una zorra por haberlo visto a él y hablar con él del tema pero ella no es una zorra por haberse besado al chico que le conté en su momento que me gustaba demasiado. Yo jamás me besé a Benjamín", sentenció.

Nacho Elizalde reacciona a la historia entre Marisol y Giselle.

Y Giselle disparó: "Hay fotos de ustedes dándose un beso. ¿Querés quedar como una zorra? Yo me besé a Lucas y lo admito". En ese mismo momento, todos empezaron a pedirle que envíe las fotos del beso y que envíe las fotos de las capturas de los chats que supuestamente había visto, pero de un momento al otro, su mayor reacción fue empezar a esquivar el tema y solamente amagar con mandarlas pero no hacerlo.

Por último, Marisol derribó la teoría de todo lo que había contado Giselle y expresó: "Benjamín nunca fue nada para mí, ni siquiera un chongo. No nos besamos. Nada. Yo dije que las cosas que se cuentan son por conveniencia. ¿Quién consta de que yo dije lo que Giselle dice? Yo jamás dije nada de todo lo que ella cuenta".

Acto seguido, cortó el teléfono asegurando que debía ir a su trabajo y la novela quedó totalmente inconclusa. Lo cierto es que al final, se abrió un paraguas de dudas sobre la credibilidad de esta historia, ya que fueron muchos los internautas que comenzaron a debatir si todo este conflicto fue un acto armado por la producción de Luzu TV.