La familia de Gaspi salió a desmentir lo peor, en medio de teorías conspirativas sobre un "atentado"

El 14 de junio, un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro entre dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, dejó un saldo fatal de seis víctimas, entre ellas el youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y el músico estadounidense Oliver Tree. Sin embargo, este trágico accidente trágico desató una ola de teorías y especulaciones que ponen en tela de juicio la versión oficial.

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales buscaron explicar lo ocurrido y, según algunos usuarios, tanto Gaspi como Oliver Tree estaban trabajando en proyectos que rozaban temas sensibles y oscuros vinculados a las altas esferas de poder.

Oliver Tree junto a Gaspi

Las especulaciones apuntan a que ambos creadores se encontraban inmersos en investigaciones sobre presuntas redes de corrupción, secretos oscuros de Hollywood y las dinámicas ocultas de la industria del entretenimiento.

Y, de acuerdo con seguidores del cantante estadounidense, Oliver Tree había tomado la decisión de romper con su disquera para poder hablar con mayor libertad sobre situaciones incómodas que habría presenciado en su carrera. Incluso, se rumorea que estaba organizando una rueda de prensa independiente para revelar información comprometedora. En esa misma línea, Gaspi habría estado trabajando en un proyecto audiovisual para documentar estas revelaciones y exponer el "lado B" de la industria del entretenimiento.

Oliver Tree junto a Gaspi

Aunque no existe evidencia concreta que respalde estas teorías, los fanáticos han analizado minuciosamente videos y publicaciones previas tanto de Gaspi como de Oliver Tree, encontrando lo que aseguran son mensajes crípticos y señales premonitorias. Estas interpretaciones han alimentado aún más el clima de sospecha en torno al choque aéreo.

En medio del dolor, Ricardo Héctor Prim, padre del joven argentino, expresó públicamente sus dudas sobre la versión oficial del accidente y dejó claro que para él era "un atentado". Además reforzó esta postura compartiendo en sus redes sociales un video del influencer Michelo titulado: "Oliver Tree y Gaspi: teoría incómoda tras el choque de helicópteros", explica en el video donde se plantea la hipótesis de que ambos artistas habrían sido silenciados debido a sus investigaciones y denuncias.

Ricardo Héctor Prim junto a su hijo

"¿Por qué murieron Oliver Tree y Gaspi? Porque se metieron con los poderosos", afirma Michelo en el video. Según él, el choque fue "un suceso misterioso y casi imposible" que ocurrió justo cuando ambos estaban a punto de revelar información comprometedora: "Oliver Tree denunció públicamente a la élite norteamericana y renunció a su disquera para hablar con más libertad, sin filtros y de forma independiente. Gaspi se había acoplado para amplificarlo, y momentos después, sus helicópteros chocan en un suceso misterioso y casi imposible. No afirmo conspiración: planteo una teoría incómoda sobre hechos previos, posteriores y silencios tras su deceso".

La familia desmiente rumores sobre una colecta solidaria

En medio del torbellino mediático y las teorías conspirativas, la familia de Gaspi tuvo que salir al paso para desmentir un rumor que comenzó a circular en las redes sociales: la existencia de una colecta solidaria para repatriar el cuerpo del youtuber a Argentina.

El comunicado de la familia de Gaspi

A través de un comunicado difundido por Martín Disalvo (Coscu), amigo cercano de Gaspi, la familia aclaró: "Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz".

Además, advirtieron sobre posibles estafas: "Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta".

Gaspi

Finalmente, el comunicado concluyó con un mensaje emotivo: "Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas (Vignale) supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño".