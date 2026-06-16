La respuesta de Benjamín Vicuña sobre Wanda Nara que impactará de lleno en la China Suárez

¡PAREN TODO! Los rumores sobre un supuesto vínculo entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara no dejan de crecer tras las declaraciones de la abogada Ana Rosenfeld, quien dejó entrever una relación cordial entre las ex parejas de la China Suárez y Mauro Icardi y todo parece prenderse fuego.

Sin embargo, el actor chileno salió al cruce con palabras contundentes que no dejan espacio para dudas: "Yo no la conozco, entonces no puedo darte una opinión", dijo continente y un poco molesto a la salida de un teatro en la fría noche porteña.

Benjamín Vicuña - Wanda Nara

Todo comenzó cuando Rosenfeld, en una entrevista para LAM, aseguró: "Me gusta la relación de Vicuña y Wanda. Son buena gente los dos" y, aunque evitó confirmar si existe un contacto frecuente entre ellos, la letrada sembró la semillita de la discordia cuando confesó: "No sé si se hablan. Se llevan bien", dijo y con esas ocho palabras desató un fuego que parecía extinguido, desatando una ola de preguntas y teorías sobre un posible vínculo entre la empresaria multimillonaria y el actor.

Rosenfeld también aprovechó su intervención para destacar las cualidades personales de Vicuña y su actual pareja, Anita Espasandín. "Benjamín Vicuña es un tipazo, Anita, su mujer, también. Él es súper buen padre", afirmó la abogada, aunque también expresó su preocupación por el impacto de las polémicas en los hijos del actor: "No puedo ponerme en el lugar. Sería difícil entender qué vive un padre cuando los hijos son objeto de llevar y traer, están en la mitad de un conflicto tan público ".

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Pero lo que parecía ser un simple rumor tomó un giro inesperado cuando Benjamín Vicuña fue abordado por una cronista del mismo programa a la salida de una función teatral. Al principio, el actor respondió con cordialidad al ser consultado por los elogios de Rosenfeld: "Siempre es lindo un elogio. La conozco hace mucho tiempo, muchos años por un tema judicial". Sin embargo, todo cambió cuando el nombre de la Bad Bitch apareció en la conversación.

Visiblemente incómodo y con un tono cortante, Vicuña dejó claro su postura: "Si es para esto, no te voy a hacer una nota en la puerta del teatro para hablar cosas que no me interesan". Pero la periodista insistió y logró que el actor chileno fuera aún más tajante: "Me encanta que la gente me tenga buena onda. Yo no la conozco, entonces no puedo darte una opinión".

Si bien las palabras tajantes de Benjamín Vicuña desmantelarían cualquier tipo de vínculo cercano con Wanda Nara, lo cierto es que también marcaron un límite claro en medio del huracán de rumores desatados como una batahola escandalosa sobre su posible relación.