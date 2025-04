La verdad sobre la relación entre Nicki Nicole y el hijo de Zulemita Menem: "Harta"

Mientras Nicki Nicole intenta enfocarse en su carrera musical, a diario es nombrada en supuestos romances con figuras públicas. El más reciente fue con Enzo Fernández, que tras su separación la juzgaron de ser la tercera en discordia; sin embargo, eso es cosa del pasado y en las últimas horas se la vinculó a otro reconocido joven.

Recientemente, la cantante fue señalada como la culpable en la ruptura entre la influencer Stefy "Teffo" Scarinci y el artista de cumbia 420, El Turko, y no dudó en salir al cruce. Desde su cuenta en X respondió con una seguidilla de posteos cargados de ironía, bronca y mucho carácter: "Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira, ¿todo bien por casa? Harta ", lanzó.

Nicki Nicole podría estar de novia con Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita Menem

Como si no fuera suficiente ser señalada nuevamente como la tercera en discordia de una relación, surgió un nuevo rumor que la vincula directamente con Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita Menem: "Por más que lo desmientan, el martes estuvieron en Punta del Este. Tenemos lugar, hora y qué comieron. La mismísima Nicki Nicole y el hijo mayor de Zulemita Menem... Estamos hablando de Luca Bertoldi Menem. Muy linda pareja", aseguró Débora D'Amato.

Si bien la artista rosarina no acostumbra a hablar públicamente de su vida privada, la exposición sobrepasó sus límites y realizó un nuevo descargo: "Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le habló para pedirle medialunas. Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta . Con razón no me habla, debe pensar que la estoy gozando. We estaba re caliente", disparó.

El descargo de Nicki Nicole

Pero eso no fue todo, porque al cabo de unos minutos la joven no se resistió a realizar otro posteo: "Además no quiero novio. Quiero estar soltera y jugar a los Sims. ¿Y sabés qué es lo que más me molesta?", abrió pregunta sin respuesta y continuó: "Bueno, los quiero muchos. Ya hice mi descargo del día. Pueden hacerlo también. Besos. Que estén bien".

Cabe recordar que la última relación de Nicki Nicole fue un rotundo fracaso, ya que el mexicano Peso Pluma le fue infiel y no se molestó en ocultarlo; de hecho, se mostró con otra joven de la mano en Las Vegas delante de múltiples fotógrafos.