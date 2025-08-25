Big Bang! News
Más
Actualidad
El que las hace las paga

Independiente a disposición de la Justicia: aseguró que ya identificó a 25 barras y pretende expulsarlos de por vida

El club tomó la decisión tras los incidentes del miércoles frente a la Universidad de Chile.

25 Agosto de 2025 09:27
Algunas postales de la infernal noche del miércoles
Algunas postales de la infernal noche del miércoles

El Club Atlético Independiente (CAI) informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que derivó en la suspensión del encuentro y que dejó tres heridos de gravedad de la parcialidad chilena. La decisión llega a pocos días de que la Conmebol pronuncie la decisión sobre quién pasa de fase.

"El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles", aseguraron.

El Club Atlético Independiente informó que identificó a 25 barras por los incidentes contra la U. de Chile y aseguró que los expulsará de por vida.
El Club Atlético Independiente informó que identificó a 25 barras por los incidentes contra la U. de Chile y aseguró que los expulsará de por vida.

Al mismo tiempo, confirmaron su apoyo al proceso y su cooperación con la investigación. "Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol", señalaron.

"La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados.No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente", ratificaron desde la conducción del club.

San Lorenzo al borde del abismo: pedido de quiebra, deudas millonarias y un presidente "acabado política y socialmente"
Lee también

Negligencia e impericias San Lorenzo al borde del abismo: pedido de quiebra, deudas millonarias y un presidente "acabado política y socialmente"

Algunas postales de la infernal noche del miércoles
Algunas postales de la infernal noche del miércoles

"Nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores", concluyeron.

Cabe recordar que el último miércoles se vivieron escenas de mucha violencia en el Libertadores de América. Al comienzo por parte de la parcialidad chilena, que destrozó baños y arrojó objetos contundentes contra la gente abajo, y luego por la barra local, que ingresó a la tribuna y se enfrentó con dureza a una docena de hinchas que habían quedado en la tribuna.

Así no hay promo que aguante: pese a las facilidades, el consumo por el Día del Niño se desplomó un 21%
Lee también

Colapso recesivo Así no hay promo que aguante: pese a las facilidades, el consumo por el Día del Niño se desplomó un 21%

Club Atléntico Independiente Conmebol Universidad de Chile

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10