Lionel Richie confirma lo que todos esperaban: nuevo show en Argentina con los clásicos de siempre

Lionel Richie, una de las voces más icónicas de la música, está listo para enamorar a todos y a todas las argentinas con su esperado show Say Hello to the Hits!", producido por DF Entertainment. ¡Es hora de hacer realidad el sueño de escucharlo en vivo!

La cita es para el 11 de septiembre de 2025 , fecha en la que el Movistar Arena se vestirá de gala para convertirse en el escenario donde este astro internacional hará un recorrido por sus más grandes éxitos, invitando a todo su fandom a disfrutar de un show único por su estilo, por su brillantez y por lo icónico de Richie en la historia de la música.

Lionel Richie

Las entradas para este evento imperdible estarán disponibles en el sitio web www.movistararena.com.ar. Los clientes de Santander American Express además puede acceder a la preventa exclusiva a partir del 14 de abril desde las 16:00 horas, con la posibilidad de comprarlas en hasta 6 cuotas sin interés.

Para quienes queden afuera de esos descuentos y promociones, atención porque la venta general se abrirá el 15 de abril, también a las 16 horas , aceptando cualquier método de pago.

Lionel Richie

Richie promete ofrecer un show inolvidable, lleno de emoción y energía, características que definen su carrera artística. Será un viaje musical que abarcará décadas de historia y éxitos atemporales, que nadie puede olvidar.

La carrera de Lionel Richie es un verdadero testimonio de su influencia en la música: con más de varias décadas en la industria, deja en todos sus shows una huella imborrable en generaciones enteras.

Lionel Richie

Como miembro de The Commodores, fue clave en definir el sonido del funk y el R&B durante los años '70 con canciones inolvidables como Easy y Three Times a Lady. Sin embargo, nadie puede dejar de lado su transición como solista en los años '80 lo catapultó a la cima de los charts mundiales.

El disco Can't Slow Down de 1983 es uno de sus mayores logros musicales con el que vendió más de 20 millones de copias y ganando el premio Grammy a Álbum del Año. Canciones emblemáticas como Hello, All Night Long y Say You, Say Me -que ganó el Óscar a Mejor Canción Original- lo consolidaron en la cima de la música como un gigante del pop.

Lionel Richie en el Movistar Arena

La visita de Lionel Richie a Argentina es una oportunidad única para celebrar su legado musical y para experimentar una noche que promete ser mágica, llena de nostalgia y alegría, con la presencia de uno de los artistas más importantes del mundo a nivel musical de todos los tiempos