Lizy Tagliani se mostró avergonzada e hizo un contundente mea culpa: "Fue horrible lo que hice con Cami Homs"

De las cocinas de Bake Off al programa de Susana Giménez sin escala: Cami Homs piso con fuerza el estudio de la diva de los teléfonos junto a su novio, José Sosa, para participar de "Mi pareja puede", juego en el que estuvieron presentes también Mica Viciconte junto a Fabián Cubero y Lizy Tagliani acompañada de Sebastián Nebot. Un enfrentamiento lleno de tensión y errores por parte de la anfitriona, que terminó en un pedido de disculpas público por parte de Lizy.

Pese a mostrarse divertida y comprometida en el juego, Homs vivió una de las noches más difíciles. En primer lugar, la modelo soportó el error garrafal de la conductora cuando presentó a su pareja: "Tu novio es campeón del mundo, ¿estuvo en la selección no?", preguntó mientras la invitada apostaba fichas. La diva de los teléfonos confundió al actual con el ex, siendo Rodrigo De Paul quien viste la albiceleste y levantó la última copa del mundo.

Cami Homs ganó y desató la furia de Lizy Tagliani

Es de público conocimiento, que la influencer no terminó en las mejores condiciones con el futbolista: rumores de infidelidad con Tini Stoessel, problemas con la manutención de los dos hijos que tienen en común, y restricciones legales, fueron algunos de los inconvenientes que salieron a la luz en la polémica ruptura. Tras ganar el juego, la participante de Bake Off y Sosa se llevaron cinco millones de pesos y un viaje al Hotel Riviera Maya, lo que produjo gran tensión en el estudio.

Con la consagración de Homs, Lizy Tagliani apeló al humor para molestar a su compañera, donde usó como arma de fuego todos los detalles que se hicieron públicos al momento de la separación: "Cinco millones de pesos. La plata que cobra ella de la manutención". Luego añadió, en tono despectivo, que "estos gatos siempre tienen suerte". Lejos de quedarse en esos comentarios, la mediática fue por más: "Qué suerte tiene esta cornuda" y "¡Aguante Tini!", fueron los comentarios que quedaron tapados por la voz de Susana Giménez, que en aquel momento anunciaba el premio y despedía a las figuras que estrenaron el juego.

Tras gambetear pelota tras pelota, Camí Homs decidió quedarse con lo bueno del programa: "Los que ganan festejan como quieren", escribió en una historia de Instagram junto a un video donde se la ve brindando con Sosa. Por su parte, Tagliani también usó sus redes para compartir los momentos más icónicos de su paso por el programa de La Su, sin embargo los usuarios le marcaron sus desafortunados comentarios.

"Me encantan los comentarios 'Cami nunca hizo nada' o 'Camí es un ángel', tampoco tampoco eh", comentó una seguidora de la humorista, quien obtuvo como respuesta el arrepentimiento de la protagonista: "Conmigo ha sido amorosa yo no tendría que haber faltado el respeto así", hizo un mea culpa. Luego, la mediática explicó su comportamiento: "Yo quería joder con que perdí y me re contra desubiqué. Fue horrible, pero lo peor es que me fui súper feliz sin registrar el daño, mi marido me dijo en el auto. Eso es lo que más me preocupa. Un desastre todo lo que hice", confesó.

https://x.com/GZaffora/status/1853423254272086068

Finalmente, Lizy Tagliani se arrepintió de sus comentarios despectivos hacia su colega: "Fue horrible lo que hice, totalmente desubicado y maleducado. No sé por qué lo hice", comenzó diciendo. Luego siguió: "Yo estaba ahí como haciéndome la indignada porque perdimos, como boludeando, y no sé por qué me desubique tanto. Pobre chica, es un amor. No entiendo cómo yo con 54 años no me pude dar cuenta de lo que hice. Ponele que una cosa se me escape, pero dije cualquier barbaridad pensando que era gracioso", dijo este lunes.

Por último, la humorista reconoció que envió un mensaje de disculpas a Cami Homs, con quien se siente completamente avergonzada. En su programa radial, la conductora utilizó el espacio para volver a pedir disculpas públicamente y confesó que en el momento se creyó una "grosa del humor". Además dejó en claro que Homs está en todo su derecho de no aceptar sus disculpas: "Lo que me dolió mucho, de corazón se los digo, es que nunca me di cuenta ahí", expresó. Según su relato, ¿y a modo de justificar su comportamiento?, explicó que este tipo de comentarios es común en su grupo de amigos, que entienden el código de un humor pesado.