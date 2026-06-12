Luis Ventura explotó contra Evelyn Von Brocke tras sus acusaciones sobre APTRA: "Que denuncie"

Haya o no alguna ceremonia de los premios Martín Fierro en agenda, en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) las tensiones parecen ser una constante. Las diferencias internas entre sus socios volvieron a quedar expuestas y, esta vez, el conflicto tuvo como protagonistas a su presidente, Luis Ventura, y Evelyn Von Brocke.

Cabe recordar que la periodista había sido expulsada inicialmente de la entidad en diciembre de 2025 mediante una votación a mano alzada. Luego presentó una apelación, pero a fines de febrero de 2026 decidió renunciar de manera formal antes de que su situación fuera tratada en una nueva asamblea.

Nuevo capítulo en la guerra entre Luis Ventura y Evelyn Von Brocke

En las últimas horas, Von Brocke realizó fuertes declaraciones en Intrusos, donde habló de graves situaciones que, según afirmó, involucrarían a integrantes de APTRA, aunque sin mencionar nombres concretos.

" Ya no tengo ganas de ser parte de eso . Si te escribe mucha gente diciéndote que hay una persona dentro de APTRA que estuvo involucrada en una denuncia de abuso sexual, que hay una persona con una denuncia penal, que hay una persona denunciada por apropiarse de una herencia, ya me parece gravísimo", expresó al explicar los motivos de su alejamiento.

Ante estas declaraciones, Ventura respondió en una entrevista con Desayuno Americano y fue contundente: "Eso no lo tiene que decir en la televisión, lo tiene que hacer en una comisaría o en un juzgado, porque está hablando de un delito y, si no lo denuncia, es cómplice ", manifestó el presidente de APTRA.

"Ella se fue, renunció y está creando otra entidad. Que presente en la Justicia las pruebas como corresponde. Si está denunciando un delito y no lo denuncia, es cómplice. La que hizo la declaración es ella y también me nombró. No sé si derivaré esto a un abogado ", continuó.

"Que se deje de joder": la durísima reacción de Luis Ventura contra Evelyn Von Brocke

Luego, Ventura volvió a cuestionar los dichos de la periodista: "Dice 'yo sé'. ¿Yo sé qué? Que lo denuncie con nombre y apellido. No es que me contó el verdulero de la esquina que la manzana está más cara. Es un tema de ella, no mío. Yo no la voy a llamar. Si ella se fue y ahora resulta que hay estafas y abusos, me parece que se le está yendo un poco la mano y la lengua".