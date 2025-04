Luli Salazar se cansó de Yanina Latorre: "Todo lo que tenga que ver con esa señora lo tengo en la Justicia"

Luciana Salazar se cansó de los ataques y cuestionamientos de la periodista Yanina Latorre, quien en los últimos días cuestionó su nivel de vida e ingresos en relación a sus trabajos, y aseguró que tiene una demanda establecida contra ella, aunque evitó profundizar con más declaraciones al respecto, para no desviar la atención de la demanda civil que tiene contra su ex pareja Martín Redrado para que reconozca el compromiso económico que tuvo con ella antes del nacimiento de su hija Matilda.

"Todo lo que tenga que ver con esa señora lo tengo en la Justicia, y bastante avanzado, así que la verdad que no me interesa hablar para nada de esa señora, y menos desvirtuar el tema tan importante que es luchar por los derechos de Matilda", señaló Salazar ante BigBang , todavía disgustada con el ataque público que la panelista de LAM lanzó contra ella, al cuestionar su vida.

Luciana Salazar aseguró que está "bastante avanzado" su conflicto judicial con Yanina Latorre.

Según el sentimiento de la actriz, "todas estas artimañas son para distraer el tema y que salgan otros titulares y no justamente los que tienen que salir". Cabe recordar que recientemente también señaló la ofensiva judicial de Redrado, quien la acusó de extorsión a su ex pareja. Lo cierto es que, en esa causa, a Salazar la dictaron la falta de mérito, instancia que fue ratificada por la Cámara de Casación. En ese sentido es que la actriz decidió no "emitir ningún tipo de comentario sobre" Latorre.

Recientemente, la pareja de Diego Latorre cuestionó a Salazar, al aire de Sálvese quien pueda, el nuevo programa que encabeza en América TV. "A tu hija la exponés vos. Tengo derecho a opinar y firmé para no meterme porque no me meto con niños como vos", cuestionó allí.

Yanina Latorre cuestionó a Luciana Salazar desde su programa "Sálvese quien pueda".

Además, se metió de lleno en la investigación alrededor de la vida de la modelo. "Como hace mucho que te vengo preguntando de qué trabajas y no me lo querés contar porque decís que es hostigamiento, como soy contadora pública me dediqué a buscar tus contratos de trabajo", anunció la también periodista.

"Es monotributista, categoría A, la más baja. 650 lucas por mes. Explicame cómo paga el botox, la casa, el Chateau, Nordelta, pasaje de avión", cuestionó Latorre. "Después me metí en las leyes de contrato de trabajo. ¿Sabés cuándo fue el último contrato de trabajo que tuvo? En 2023 y cobró 23 mil pesos. Y hace una cosa que es muy de matufiera, que es que le dan de alta y le dan de baja el mismo día. De 2016 para acá hay actividad. Desde el 2016 para atrás vivió del agua. No hay nada", remarcó la semana pasada.