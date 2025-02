Mac Allister la persigue: el motivo por el que Cami Mayan abandonó furiosa el estudio de Luzu TV

El pasado lunes, el nombre de Cami Mayan resonó con fuerza en el mundo de stream después de un incómodo momento la obligó a abandonar su lugar de trabajo. No fue la única en levantarse de su silla, sino que sus compañeros del programa Patria y Familia también saltaron de sus lugares y revolucionaron el estudio.

Todo ocurrió durante un divertido juego de preguntas con Juli Castro en el que se buscaba definir su continuidad en el programa. La influencer tomó el lugar que Guido Süller dejó vacante en el verano, luego de ciertas idas y vueltas con el equipo; sin embargo se trató de un contrato temporal que con su cómoda participación podría terminar en un puesto fijo. Para que esto ocurra, la joven tuvo que acertar a ciertas preguntas que caracterizan a la historia del programa.

Cami Mayan quiere olvidar a Mac Allister pero su equipo de trabajo se lo impide

"Según el chiste interno, cuando un joven heterosexual se acerca a mí, es porque quiere una foto con la...", preguntó la protagonista de la polémica. Sin conocimientos del tema, la hija de Momi Giardina se mostró dubitativa y lanzó una sarta de opciones entre la que tocó un asunto sensible para la conductora: " ¿La ex de Mac Allister? ". De inmediato, el resto de los integrantes del programa gritó "¡NO!" y se dispersó por el estudio, mientras Cami Mayan, visiblemente molesta, se levantó de su silla y se retiró.

"Cami, volvé, no lo hice a propósito", suplicó Juli Castro para calmar la situación. Al regresar, la influencer le respondió con humor: "¿No ves que hay una sóla palabra que no se puede decir?". Si bien la tensión se tiñó de humor e ironía, la modelo dejó en claro que desea formar su camino lejos de los rótulos y sobre todo sin ser mencionada junto a una persona que le ocasionó tanto daño.

El navegador no soporta este contenido.

Cabe recordar que Mayan se separó de Alexis Mac Allister poco después del Mundial de Qatar 2022, lo que generó gran empatía en los usuarios de las redes sociales, ya que durante el campeonato la joven realizó distintos videos con la consigna get ready with me que en su traducción significa "vestite conmigo" para ir a ver a su novio, quien meses más tarde terminó siendo infiel con su mejor amiga.