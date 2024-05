Marcos negoció en dólares su vuelta a GH y durmió la siesta en la casa de "La China" Suárez

El ganador de la última edición de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, quien se impuso con su personalidad pacífica y su belleza reconocida, volvió a dejar en claro por qué logró imponerse como el mejor de la casa más famosa del país, tras negociar con Telefe un monto millonario para regresar por un día en la final de la actual temporada del reality y luego de que Eugenia "La China" Suárez revelara que es su amiga y "es imposible no quererlo".

Ya cuando comenzó a circular el rumor sobre que "El Primo" iba a volver, el conductor de LAM, Ángel de Brito, había deslizado su inconformidad con la posibilidad. "Él no tiene ningún tipo de problema con Telefe, de hecho tienen muy buena relación, pero no quiere entrar a Gran Hermano. No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa... Todo maravilloso, pero no", había asegurado.

Lo cierto es que esto no sería más que una táctica de negociación del salteño, quien supo domar la voluntad de Telefe de exprimir a las jóvenes figuras que salen de su tanque de rating. Esto lo confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró tener "datos concretos para sumar" a la versión de De Brito.

"Me comuniqué con fuentes de Telefe que me cuentan que la propuesta a Marcos ya se hizo y que él la aceptó. Acá el tema es el dinero que el modelo pidió para formar parte de la final del certamen y puso una condición. Marcos exigió la suma de 5 mil dólares para ingresar a la casa y el canal de las tres pelotas se lo está pensando", precisó Etchegoyen. La cifra en pesos sería mayor a los seis millones, con un precio del blue que no para de crecer desde hace semanas.

El periodista explicó que "para Gran Hermano esa suma no es nada con todo lo que facturaron y van a facturar en la final", pero agregó que al estar en una situación en la cual "los medios están cuidando mucho el dinero", no le pudieron confirmar que acepten. Además, lo negociado por Marcos iría más allá de una suma de dinero. "A mí me dicen que de ninguna manera va a estar varios días en la casa, que Marcos pidió entrar en la final que, según me dicen, sería el lunes 8 de julio", aportó el de Mitre Live.

La aclaración de "La China" Suárez sobre su relación con Marcos Ginocchio.

"La idea es que entre antes que se sepa el primer resultado de esa final y se quede hasta antes que Santiago indique quién es el primer participante en salir de la casa ese día", concluyó el Etchegoyen respecto a la vuelta de Marcos a GH. Lo cierto es que el modelo viene siendo noticia por otras cuestiones como sus relaciones amistosas con figuras de la farándula.

Luego de ser "atrapado" en una historia en la que se lo veía tocando el teclado de "La China", la actriz tuvo que salir a dar aclaraciones sobre cuál es la realidad que la une con Ginocchio. "¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así", reconoció en una publicación en sus redes sociales.

La historia de "La China" Suárez que reveló que Marcos Ginocchio se quedó dormido antes de salir.

Tras esa reivindicación pública de su amistad, hubo otra historia que protagonizó -involuntariamente- el salteño. "Parece que no sale Marcos Ginocchio", escribió Suárez como epígrafe de una foto en la que se ve al modelo dormido y con una gorra con visera todavía puesta. Los lujos de un jugador que está en su "prime" y con una dinámica de cerrada de bocas a quienes lo juzgaron como ganador del reality.