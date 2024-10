María Eugenia Ritó, desatada y sin filtro: del "morbo trans" a su "fetiche" con la cola de los hombres

A lo largo de la semana, María Eugenia Ritó protagonizó varias entrevistas en distintos programas por streaming y en cada una de ellas, dejó su huella. Por ejemplo, en Nave Nodriza, ciclo que conduce Moria Casán, la ex vedette confesó que tuvo un encuentro íntimo con Pablo Echarri y hasta se animó a definir el "paquete" del actor. "A él me lo cogí. Él estaba peleado con Natalia Oreiro, y un amigo mío me dijo: '¿querés estar con Pablo Echarri?', yo te llevo en mí auto y él se va solo. Nos enfiestamos los cuatro. La tiene re linda, re carnosa. Viste las que no son altas y son retacosas", fueron las palabras que usó Ritó para definir aquel encuentro.

Luego, la ex bailarina mantuvo un diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, donde revivió su fuerte disputa con Jesica Cirio. "Yo no sé nada de política y yo desistí hablar de Jesica Cirio. Yo la hice conocida a ella, más allá que me haya dado vuelta la cara. Yo no me quiero enroscar con esto. Cada uno tiene lo que merece y sé que tiene mucha plata, cómo la hizo no sé, el pueblo quiere saber cómo hizo la plata. Pregunténle a Jesica cómo hizo la plata. Muchos sabemos. Todas sabemos lo que hicimos. Cosas que suceden en la vida y yo le deseo lo mejor con este chico", sostuvo y agregó: "Por algo será (que la desvincularon de Telefe). Ella estuvo muy mal con Jey Mammon".

Firme, Ritó también destacó que cuando a Cirio "la pusieron como vedette y encabezaba obras, a mitad de la obra se iba y hacía lo que ella quería". "No es que se iba por una enfermedad. Decía 'che me tengo que tomar un avión a Paraguay' y se iba a ver al presidente de ahí, o por lo menos eso se decía. A pocas palabras buen entendedor de cómo ganó la plata. Yo no quiero hablar más nada porque no quiero quilombos. Hay cosas que subsanaron y yo sé lo que le di. Tenés que aceptar a la gente como es y tampoco tengo que ser amiga de ella. Todo se paga con el tiempo y ella pagará las consecuencias de otra manera", remató.

María Eugenia Ritó

Con la premisa de hablar sobre "sexo anal" y dar tips de "parejas abiertas", María Eugenia accedió a participar de Blender y allí graficó que una ex pareja suya la penetró sin su conocimiento, aunque rápidamente, ante la sorpresa de todo el panel, aclaró: "Vino un novio, vino caminando de atrás y me mató. No, o sea, no fue un abuso, no me violó. O sea, era mi novio". La charla inició con la ex vedette asegurando que tiene un "fetiche" con la cola. "Yo soy open mind. Soy como los medicamentos, de amplio espectro. Tengo un fetiche con la cola, porque de chica tenía un tema con la cola que no lo podía hacer", comenzó afirmando Ritó.

Y siguió: Tenía semejante cola, que era mía, no como ahora que se las ponen. La mía era natural. Me costaba muchísimo, era chica. La gente quería hacerlo. Vino un novio, vino caminando de atrás y me mató. No fue un abuso, no me violó. O sea, era mi novio, pero no. Se ve que él desconocía y pegué tal grito. Y la plata que he perdido por eso. Hasta que un día después lo pude hacer". Fue entonces que, sin dudarlo, decidió contar una "anécdota puntual": "Me encanta chuparle el culo a los hombres, por ejemplo. Sé chuparlo muy bien. Me encanta. Estuve con gays, pedí estar. Estuve con gays, con trans, con chicas trans. He probado todo".

La incomodidad de Nazareno

Finalmente y ante la pregunta de si efectivamente tuvo relaciones con chicas trans, Ritó sentenció, totalmente desatada: "No es porque haya tenido sexo, pero capaz que hubo un ´pete loco´, como quien diría, ¿no? Tenía ese morbo". En ese momento, ante la visible incomodidad de Nazareno Casero, la ex vedette redobló la apuesta, le pidió al conductor que se le acercara y simuló, en vivo, practicarle sexo oral al hijo de Alfredo. "¡No que nos banean!", sentenció el actor.