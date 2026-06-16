María Julia Oliván se reencontró con Mario Pergolini tras denunciarlo por acoso: las reacciones

La denuncia pública de María Julia Oliván contra Mario Pergolini continúa sumando repercusiones. Luego de asegurar que fue víctima de acoso sexual cuando ambos trabajaban en la productora Cuatro Cabezas, la periodista volvió a referirse al tema y reveló cómo fueron los encuentros que mantuvo con el conductor años después de aquel episodio.

Durante una entrevista, la dueña de Border Periodismo explicó que nunca había hablado públicamente sobre esa situación porque ocurrió hace más de dos décadas y, en ese momento, denunciar este tipo de hechos era mucho más complejo. Sin embargo, decidió romper el silencio luego de cuestionar algunas declaraciones recientes de Pergolini sobre la violencia de género.

En ese contexto, la periodista recordó que, pese a lo ocurrido, volvió a cruzarse con su colega en distintas oportunidades y que jamás conversaron sobre el episodio que, según afirma, marcó su carrera profesional: "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Lo saludé lo más bien", relató.

También recordó otro encuentro cuando ambos coincidieron en un programa conducido por Jorge Lanata: "Después lo vi en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente. Jamás se cruzó el tema", aseguró.

María Julia Oliván denunció a Pergolini

Oliván sostuvo que durante mucho tiempo intentó entender por qué había sido desvinculada de la productora y explicó que nunca obtuvo respuestas directas de Pergolini.

"Les pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal. Me dio la noticia el director de contenidos. No tenía el teléfono de Mario, no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres ", afirmó.

Al recordar el contexto en el que ocurrió el presunto episodio de acoso, la periodista contó que tenía alrededor de 30 años, estaba comprando su primer departamento y atravesaba una situación económica delicada, por lo que sintió que no podía denunciar lo sucedido.

Asimismo, María Julia Oliván explicó que, tras iniciar acciones legales por su despido y ganar el juicio laboral, sintió que debió dar explicaciones durante años y que esa experiencia tuvo consecuencias tanto personales como profesionales.