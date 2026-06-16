Así fue el conmovedor homenaje de Blender a Gaspi tras su trágica muerte en Brasil

El mundo del stream quedó de luto el domingo, cuando se confirmó la muerte del creador de contenido Gaspar "Gaspi" Prim Díaz en Brasil, tras el choque de dos helicópteros. Un día después, el canal Blender le rindió un emotivo homenaje en vivo para recordar su humor, su creatividad y el legado que dejó junto al realizador audiovisual Lucas Vignale, quien también falleció en el accidente.

Durante horas, amigos, colegas y seguidores permanecieron aferrados a una misma esperanza: que en cualquier momento el youtuber apareciera en una historia de Instagram, en un vivo improvisado o en alguno de sus característicos videos para revelar que todo había sido una broma. Una de esas bromas incómodas, absurdas e imposibles de clasificar que lo habían convertido en una de las voces más originales de internet. Pero ese momento nunca llegó.

Blender homenajeó a Gaspi

La despedida comenzó a las 21 con Juan Ruffo, Manu Jove y Fio Sargenti frente a cámara. Desde los primeros minutos quedó claro que no sería una transmisión más. Con una mezcla de tristeza y desconcierto, los tres intentaron poner en palabras una pérdida que todavía parecía imposible de asimilar.

"Vamos a intentar hacer un homenaje como podamos", dijo Ruffo con la voz quebrada. "Es un momento para despedir a dos compañeros de trabajo, a dos amigos, a dos personas que formaban parte de esta casa". La emoción atravesaba cada una de sus palabras.

Gaspi dejó material grabado para Blender

A su lado, Manu Jove expresó una sensación que parecía repetirse entre todos los presentes: "La verdad es que lo que nos pasó a todos el domingo fue esperar que apareciera Gaspi desmintiéndolo", confesó. "Era un domingo común. Estábamos todos en nuestras casas. Veíamos los mensajes, las publicaciones, las noticias, pero seguíamos esperando que apareciera diciendo que era una joda". Sus palabras resumieron a la perfección quién había sido Gaspi: un artista que convirtió la confusión y el absurdo en una herramienta creativa.

Con el correr de la transmisión comenzaron a sumarse testimonios de quienes compartieron con él los últimos años. Uno de los más conmovedores fue el de Iván Liska, cofundador de Blender y amigo íntimo de Gaspi y de Lucas Vignale. "Muchos de ustedes me cargaban por la cantidad de tiempo que pasaba con ellos", recordó durante una comunicación telefónica. "Nos podíamos quedar horas y horas pensando ideas. Había algo casi obsesivo en esa búsqueda. Gaspi delante de cámara y Lucas detrás eran dos personas brillantes y totalmente distintas a las que había conocido antes".

Luego destacó la búsqueda artística que ambos habían emprendido: "Ellos se animaron a hacer algo distinto a lo que tenían acostumbrado incluso a su propio público, a su comunidad. Lo que estaban persiguiendo era una búsqueda artística y, en esta época, eso es un acto de rebeldía".

Otro de los momentos más emotivos de la noche llegó con la participación de Gerónimo "Momo" Benavides. El streamer todavía se mostraba atravesado por el impacto de la noticia. "Creí que era una joda", reconoció apenas salió al aire. "Como todo lo creímos viniendo de él". Luego, con la voz cargada de angustia, agregó: " Desde el principio supe que era un rebelde, pero era muchísimo más que eso: era un gran actor ".

Miles de personas siguieron la transmisión de Blender desde distintos puntos del país y del mundo. El homenaje fue creciendo con el paso de los minutos y el vivo superó los 15 mil espectadores , que acompañaron cada recuerdo, cada anécdota y cada lágrima.

Después de casi una hora y media de testimonios, el canal tomó una decisión que terminó convirtiéndose en el mejor homenaje posible: emitió los cuatro episodios de Gaspi visita tu hogar, la ficción creada por Gaspi junto a Lucas Vignale.

La despedida de Maravilla Martínez a Gaspi

Hasta ese momento solo dos capítulos habían sido estrenados antes de la tragedia. La serie combina entrevistas reales, humor incómodo y retratos de personajes extraordinarios escondidos en la aparente normalidad de la vida cotidiana, una marca registrada del universo creativo que ambos construyeron.

Mientras familiares, amigos y seguidores continúan despidiendo a Gaspi en las redes sociales y en distintos homenajes, también avanza el proceso para trasladar sus restos a la Argentina. El cuerpo permanece en el Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, en Río de Janeiro, donde se realizaron los estudios forenses correspondientes.

Las autoridades brasileñas estiman que la liberación de los restos de Gaspi podría demorar alrededor de una semana

Según trascendió, la familia deberá completar una serie de trámites administrativos y consulares antes de autorizar el traslado. Entre ellos se encuentran la emisión del certificado de defunción, la autorización judicial para liberar el cuerpo y la intervención del Consulado argentino en Brasil , que acompaña a los familiares durante todo el procedimiento.

De acuerdo con lo que trascendió, las autoridades brasileñas estiman que la liberación de los restos podría demorar alrededor de una semana. Recién una vez finalizados todos esos pasos se podrá organizar el vuelo que permitirá repatriar el cuerpo de Gaspi para que sus seres queridos puedan despedirlo en la Argentina.