Marta Fort se puso el traje de heredera y nadie la frena: su rol para filtrar las novias de su hermano Felipe

Marta Fort no solo heredó el apellido y el estilo de Ricardo Fort, sino también su presencia arrolladora. En los últimos años, la joven comenzó a forjar su propio camino en el mundo de la moda, colaborando con marcas de lujo y participando en eventos internacionales. Pero su manera de hablar, su carácter y sus declaraciones contundentes también recuerdan inevitablemente al amado empresario.

Recientemente, la influencer fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman en Desencriptados, donde sorprendió con su sinceridad y humor filoso. "Hace poco estuvo tu hermano acá y contó cómo se maneja con sus amigos y los viajes que hacen. ¿Lo viste?", le preguntó el conductor. Marta respondió sin filtro: "Sí, vi algunos cortes. Es un poco sugar daddy".

Marta Fort contó cómo controla a su hermano

Cuando Schijman le consultó si se consideraba una persona posesiva, Marta no dudó: "Sí, re. Yo creo que cualquier chonga, novia o ex me habrán odiado... o me odian o me habrán odiado ", dijo entre risas. La heredera Fort explicó que actúa como un verdadero filtro cada vez que una mujer se acerca a su mellizo, Felipe. Incluso se enorgulleció de haber "limpiado" a más de una pretendiente: "Es como una regla: yo siempre les tengo que hacer la vida imposible a las chongas de mi hermano desde un primer momento, para tratar de filtrarlas. Antes de pensar bien de la persona, pienso mal. Y si me demuestra lo contrario, joya".

Ninguna mujer quedó exenta de su exigente evaluación. De hecho, reconoció que aplicó el mismo criterio con Priscila Godoy, la actual pareja de su hermano: "Estuvieron como dos años. El primer año le hice la vida imposible, pero imposible". Finalmente, admitió que Priscila pasó la prueba: "Ya después, como que la conocí, y listo. La otra vez fuimos a comer juntos, imaginate".

Su actitud sorprendió al conductor, que quiso saber más: "¿Qué es lo que te hizo tan desconfiada?". Marta no esquivó la pregunta: "Y... un poco el contexto. Yo crecí en una familia con un padre muy mediático. Conviví con lo bueno y lo malo de tener fama y plata. Vi muchas cosas que no quiero para mí. Por eso soy fría, desconfiada y todo eso . Son cosas que me quedaron de aquel momento".

"¿Sentís que te estás manejando bien con la plata?", insistió Rulo Schijman. Y Marta Fort cerró con total sinceridad: "Sí, lo vengo llevando bien. No es una posición fácil para tener a corta edad, y no tengo hoy un referente que me dé consejos o me enseñe sobre plata. Por eso está bueno ser desconfiada. Me gusta ser así, un poco retraída, fría y no confiar en cualquiera".