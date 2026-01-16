Maxi López, en modo víctima: dichos contra Florencia de la V, disculpas tibias y el manual del "está mal editado"

Durante 2025, Maxi López fue una especie de revelación inesperada en el mundo de la farándula: chistes, anécdotas y una personalidad que, al principio, logró caer simpática. Sin embargo, todo lo que sembró durante meses se desmoronó en apenas la primera quincena de enero.

El ex futbolista quedó en el centro de la cancelación tras contar con liviandad cómo obligó a su mujer a tener un parto por cesárea cuando sus deseos eran otros , además de relatar que regresó al país y la dejó sola en Suiza, a días de dar a luz, con un recién nacido y una nena de dos años.

Maxi López ya tuvo su primera cancelación en Olga

Pero como si eso no alcanzara, en las últimas horas López volvió a quedar en el ojo de la tormenta por dichos transfóbicos. En medio de una charla distendida en el programa, Nati Jota le preguntó si se animaría a besar a un hombre. Tras insistir con un escenario hipotético, respondió: "No sería solo masculino, tendría que ser... a Florencia de la Vega, por ejemplo".

El comentario fue erróneo tanto en el nombre como en la identidad de género de la conductora y generó una reacción inmediata de incomodidad entre sus compañeros de mesa. Aunque la frase indignó a muchísimas personas en redes sociales, Florencia de la V eligió bajarle el tono al episodio: "Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto", sostuvo. Y agregó: "No tuvo mala intención. Las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...".

Ante el revuelo, Maxi López salió a hablar en un móvil con Lape Club Social, donde aseguró haberse comunicado personalmente con la mediática para explicarle su postura. Según contó, no hubo intención de ofender: "Esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico, que no quiero entrar en ningún terreno porque no soy así y me llevo bien con todos".

Sin embargo, pese a reconocer que no quiso herir a nadie, el ex deportista apeló a un recurso del "descontexto": " Muchas cosas las tiran fuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir", dijo, dando a entender que el problema fue la interpretación ajena y no sus propias palabras. Incluso responsabilizó a la edición del clip, pese a que quienes vieron el programa en vivo escucharon exactamente lo mismo: " Está mal editado , la gente lo sube de una manera distinta a cómo fue al aire completo".

Pero el ex de Wanda Nara volvió a insistir en el papel de víctima, escudándose en una supuesta falta de experiencia, como si años de cámaras, micrófonos y exposición pública no le hubieran enseñado que las palabras tienen peso: "Si me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón", repitió, minimizando el impacto real de sus dichos.

Una vez más, la confianza mal entendida del streaming y la fantasía de "estar entre amigos" terminan corriendo los límites. Se habla como si no hubiera consecuencias y se pide disculpas como si alcanzara con eso. Pero del otro lado no hay una mesa chica: hay cientos de personas mirando, escuchando y absorbiendo discursos que, lejos de ser inocentes, reproducen violencias que ya no deberían tener lugar.