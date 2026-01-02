"Me está costando, recen por mí": Silvina Scheffler volvió a terapia intermedia y pide oraciones por su vida

La salud de Silvina Scheffler mantiene en vilo a su entorno y a sus seguidores. La ex participante de Gran Hermano volvió en las últimas horas a terapia intermedia luego de una leve mejoría que había despertado esperanzas de alta. El diagnóstico de leptospirosis -una enfermedad infecciosa grave- cambió por completo el panorama y la mantiene internada desde el 22 de diciembre. Scheffler ingresó al hospital con un fuerte desmejoramiento de salud que, en un primer momento, se atribuyó a una posible infección por dengue. Sin embargo, tras pasar varios días en terapia intensiva, los médicos confirmaron que se trataba de leptospirosis, una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira, que se transmite por el contacto con orina de animales infectados. Desde entonces, su evolución ha sido irregular y dolorosa.

Preocupación por la salud de Silvina Scheffler

En medio de ese cuadro, la influencer utilizó sus redes sociales para pedir ayuda espiritual. En un mensaje que conmovió a miles de seguidores, escribió: "Quiero pedirle a todos ustedes. Recen por mí. Me está costando mucho mi recuperación". El pedido, breve y directo, dejó al descubierto la gravedad del momento que atraviesa. Antes de la llegada del Año Nuevo, la ex pareja de Nito Artaza se comunicó con el programa A la Tarde y envió un audio a su amiga Nadia Epstein, donde describió con crudeza su estado físico y emocional. "Estoy ahora sola en la Clínica Bazterrica, intentando descansar un poquito", le había dicho.

Y agregó: "Vengo muy dolorida, Nadia, pasándola muy mal, pero gracias por tu mensaje. Yo creo que mañana, a más tardar pasado, ya me van a dar el alta. Y hoy exploté porque estoy muy dolorida. La verdad que es terrible. No te puedo explicar lo que se siente, lo que se vive". Aun en medio del sufrimiento, Scheffler intentó sostener una cuota de esperanza: "Estoy dolorida todo el tiempo, pero bueno, voy a salir de esta, Nadia, te juro, gracias por preocuparte. Pero la estoy pasando mal, muy mal. No sé, no sé ni qué es esto que me tocó vivir". Sin embargo, esa expectativa se derrumbó horas después.

Nadia Epstein confirmó que su amiga no pudo recibir el alta como se esperaba. "Este mensaje es de antes de ayer. Ella muy esperanzada de que realmente le darían el alta porque la habían pasado de una habitación intermedia a una habitación común. Y ayer nuevamente volvió a levantar fiebre, volvió a la habitación intermedia", explicó, con preocupación. Scheffler permaneció alrededor de diez días en terapia intensiva, un dato que da dimensión de la gravedad del cuadro. Su ex pareja, Nito Artaza, también se refirió públicamente a la situación y confirmó el duro proceso que atravesó. "Estuvo muy mal, con mucha fiebre y dolores en todo el cuerpo".

Además, contó que "al principio pensaban que era dengue, pero hace dos días confirmaron la leptospirosis". "Pasó Navidad internada, fue un susto grande", describió. Artaza señaló además que, una vez identificado el origen de la enfermedad, el tratamiento permitió una leve mejoría: "Ahora que saben cuál es el virus, la están tratando bien y está evolucionando". No obstante, el retroceso reciente volvió a encender las alarmas. Sobre el posible contagio, indicó que no está claro, aunque recordó que Silvina había estado recientemente en el campo visitando a sus padres. El caso de Scheffler se da en un contexto preocupante. Según datos del Ministerio de Salud, los casos de leptospirosis vienen en aumento, especialmente en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y ya se confirmaron varias muertes en la región centro del país. La enfermedad, transmitida por agua o suelos contaminados con orina de animales infectados, puede ser letal si no se detecta y trata a tiempo.