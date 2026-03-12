Momo cruzó al gobierno de Milei: críticas al ajuste, a los viajes oficiales y a los salarios en Argentina

El streamer e influencer Gerónimo "Momo" Benavides lanzó una fuerte crítica contra el gobierno de Javier Milei durante una transmisión del canal de streaming Blender, donde cuestionó la política económica, el discurso oficial y el reciente escándalo por la presencia de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial. Durante la charla con José María Listorti, el creador de contenido dejó en claro su distancia política con la administración libertaria y explicó que su postura no es reciente. "Yo no soy una persona afín a este gobierno, no es porque lo haya desarrollado ahora, yo ya sabía las ideas, sabía lo que planteaban, las respeté en algún momento, y después hay cosas que yo creo que cualquier persona con un poquito de empatía....", comenzó diciendo el streamer.

Y enumeró: "Pegarle a un jubilado, que yo me vaya a Inglaterra y te haga un video mostrándote que en Inglaterra me sale lo mismo comer que en Argentina, me parece una vergüenza". El influencer también apuntó contra el discurso del esfuerzo individual que promueve el oficialismo y lo contrastó con la realidad de muchos trabajadores. "Que venga alguien y diga que deslomarse es irte con tu mujer con nuestro dinero a al exterior. Cuando un albañil vuelve con las manos quemadas, que un recolector de residuos está viendo si se quiebra una gamba y no puede laburar, y le van a pagar el 50% por estar con con una RT, si es que la tienen. Esa gente es ka que se desloma", afirmó.

En ese sentido, dedicó un mensaje a los trabajadores que -según planteó- sostienen la economía cotidiana. "Y esa es la que le mando un abrazo, a todos los trabajadores que siguen tratando como de reivindicarlos y que es importante tenerlos presentes", dijo. Momo también volvió a mencionar un video que grabó en el Reino Unido, donde comparó precios entre Argentina y Europa para cuestionar el costo de vida en el país: "Estamos en uno de los países más caros del mundo, y no es que te estoy mintiendo. Entro a un supermercado en el centro de Birmingham, paso las libras a dólares, los dólares a pesos, y te demuestro cómo pagamos la leche, lo mismo que los ingleses".

La comparación, según explicó, se vuelve aún más impactante cuando se observa la diferencia salarial. "Mientras un inglés te gana dos mil, tres mil libras, nosotros ganamos ciento ochenta, doscientos, hablando de un salario mínimo", remarcó. Además, señaló que en varios países europeos se discuten jornadas laborales más cortas mientras en Argentina ocurre lo contrario. "Mientras el mundo avanza para jornadas laborales de seis horas, de cuatro horas, de part time, que en Europa por trabajar seis horas ganás mil, mil doscientos euros, acá vas a trabajar doce para ganar doscientos veinte", sintetizó.

Gerónimo Benavides, conocido como "Momo"

Durante el intercambio en el streaming, el influencer también respondió a quienes lo acusan de criticar al Gobierno por ambiciones políticas. "Cuando yo hablo así, y lo dejé en claro muchas veces, porque claro, hay muchos idiotas que creen que uno lo hace porque quiere ser candidato", afirmó. Y aclaró: "Yo no quiero ser candidato a nada". Según explicó, su postura responde a un momento personal en el que decidió expresarse sin filtros. "Lo que me sucedió es que estoy en una etapa de mi vida donde no tengo filtro, donde no me importa. Y donde lo que creo, sinceramente, es lo que veo", advirtió.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

El tramo más duro de su intervención llegó cuando se refirió a la polémica generada por el viaje en el avión presidencial en el que habría viajado la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para el streamer, la situación expone contradicciones entre el discurso oficial y algunas prácticas del poder. "Lo acusamos de que antes se viajaba en aviones. Tenemos a una persona que viaja con la mujer en el Tango 01. Entonces, ¿por qué hacen lo mismo? No lo entiendo. Esa es la pregunta que yo me hago", disparó.

En otro pasaje de la charla, Moo también cuestionó el funcionamiento del sistema político y el nivel de los dirigentes. "Hoy once millones de pesos gana un senador... ¿Cuánto le aumentaron a los trabajadores de la construcción? Nada, ¿no?", planteó. Y concluyó: "Seguimos dándole a gente que no estudió, no hizo nunca nada en su vida, no saben lo que es una ley, no saben formular ley, no saben leer, y le estamos pagando once palos de nuestro bolsillo".